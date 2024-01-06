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日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援！背後故事讓全場眼眶紅了

▲▼日本東京羽田機場2機相撞。（圖／路透）

▲日航2機相撞，商業對手全日空（ANA）工程師秒衝上去救援，日本女網友曝背後感人故事。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

日本羽田機場2日發生2機相撞事故，日航（JAL）客機379人全數平安撤離，被外界譽為「奇蹟」。一名日本女網友近日在X透露，其實日航客機發生事故時，剛好停在全日空（ANA）的區域，ANA工程師見狀沒有猶豫，馬上衝上去協助乘客離開，在救援生命時不分誰家的客人，讓她直呼「我永遠敬佩他們」。

羽田機場飛機相撞事故發生後，日本女網友@aiko2363在X表示，她3日在參加家族聚會時，聽到一位在全日空（ANA）工作的人講述了事故當下的情況，原來日航客機發生事故時，剛好停在ANA的區域，附近ANA工程師見狀馬上衝了上去，協助受驚但沒有受傷的乘客走出黑暗的跑道，避免了這些人受傷。

女網友說，由於許多人逃難時，沒有帶外套下機，ANA工程師為了避免乘客受凍，不但借出自己的外套，還讓附近的ANA飛機點燈並打開機艙，讓有需求的乘客使用廁所。

她感嘆，聽到了這些從未被關注的救難細節，讓我明白在最關鍵的時刻，那些為生命付出的人是多麼了不起，「我真的永遠敬佩他們，我真的被感動到了」。

▲▼日航客機擦撞焚毀，背後救援感人故事。（圖／翻攝自臉書魚漿夫婦）

▲知名旅日部落客「魚漿夫婦」轉貼女網友的貼文，引起台灣網友熱議。（圖／翻攝自臉書魚漿夫婦）

貼文分享後，至今已有超過2463萬人次點閱，知名旅日部落客「魚漿夫婦」也在臉書轉貼這則故事，有網友看了說，「都是同業，大家都很挺的」、「互相幫助太感人了」、「人類是善良的，願日本的大家都能平平安安」、「災難中打磨出人性的光輝」、「同行非敵國，船大不佔海」。

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