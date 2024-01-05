美軍擊殺親伊朗民兵組織領袖！聖城清真寺「升復仇紅旗」

▲美國擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」組織領袖穆什塔克。（示意圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國4日在伊拉克首都巴格達發動襲擊行動，擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」（Harakat al-Nujaba）的組織領袖，緊張情勢高漲，而伊朗稍早也在聖城庫姆的賈姆卡蘭清真寺（Jamkaran Mosque）升起象徵復仇的「血紅色旗幟」，宣戰意味濃厚。

據悉，賈姆卡蘭清真寺前次掛上紅旗是在2020年，伊朗軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月被美國擊殺的隔天升起紅旗，同月7日伊朗議會投票通過，將美軍和美國五角大廈列為「恐部分子」。在什葉派傳統中，「紅旗」象徵不義的流血，呼籲人們為死者報仇。

根據伊朗當地媒體報導，紅旗上有白色阿拉伯文，意味著「海珊的復仇」。

???? ???????? The red flag of vengeance now flies over the Jamkaran Mosque in Qom, Iran, in response to the recent terrorist attacks in Kerman.



The last instance of raising the red flag of vengeance over this mosque occurred after the murder of Qasem Soleimani on Jan. 3, 2020. pic.twitter.com/yQToR6vFcZ — Malcolm X (@malcolmx653459) January 5, 2024

本站報導《美軍在伊拉克發動攻擊 擊殺親伊朗民兵組織領袖》，美國五角大廈4日擊殺的目標為穆什塔克（Mushtaq Jawad Kazim al Jawari），稱此次採取的軍事行動為自衛行動。除了此人，五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）表示，還有另外一名真主黨高貴者運動成員也被擊斃，沒有平民受傷，也沒有攻擊基礎建設或設施。

據報導，依據伊拉克警方消息來源以及目擊者的說法，一架無人機朝真主黨高貴者運動在巴格達東部的總部發射至少2枚火箭彈，擊中一輛汽車，造成車上民兵指揮官與助手等人死亡。

伊拉克總理蘇達尼的軍事發言人譴責美方的行動，稱這是對伊拉克安全實體的不正當攻擊。蘇達尼對伊朗支持的派系控制相當有限，因為他先前需要這些派系的支持才獲得權力，如今這些派系已在他的執政聯盟中形成一大勢力。

伊拉克當地民兵指揮官阿布（Abu Aqeel al-Moussawi）稱，「我們將進行報復，讓美國人後悔發動這種侵略行動。」