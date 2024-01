美軍擊殺親伊朗民兵組織領袖！聖城清真寺「升復仇紅旗」

▲美國擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」組織領袖穆什塔克。(示意圖/路透社)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國4日在伊拉克首都巴格達發動襲擊行動,擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」(Harakat al-Nujaba)的組織領袖,緊張情勢高漲,而伊朗稍早也在聖城庫姆的賈姆卡蘭清真寺(Jamkaran Mosque)升起象徵復仇的「血紅色旗幟」,宣戰意味濃厚。

據悉,賈姆卡蘭清真寺前次掛上紅旗是在2020年,伊朗軍事將領蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)1月被美國擊殺的隔天升起紅旗,同月7日伊朗議會投票通過,將美軍和美國五角大廈列為「恐部分子」。在什葉派傳統中,「紅旗」象徵不義的流血,呼籲人們為死者報仇。

根據伊朗當地媒體報導,紅旗上有白色阿拉伯文,意味著「海珊的復仇」。

???? ???????? The red flag of vengeance now flies over the Jamkaran Mosque in Qom, Iran, in response to the recent terrorist attacks in Kerman.



The last instance of raising the red flag of vengeance over this mosque occurred after the murder of Qasem Soleimani on Jan. 3, 2020. pic.twitter.com/yQToR6vFcZ