美軍擊殺親伊朗民兵組織領袖！聖城清真寺「升復仇紅旗」

▲美國擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」組織領袖穆什塔克。（示意圖／路透社）
記者楊庭蒝／綜合報導
美國4日在伊拉克首都巴格達發動襲擊行動，擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」（Harakat al-Nujaba）的組織領袖，緊張情勢高漲，而伊朗稍早也在聖城庫姆的賈姆卡蘭清真寺（Jamkaran Mosque）升起象徵復仇的「血紅色旗幟」，宣戰意味濃厚。
據悉，賈姆卡蘭清真寺前次掛上紅旗是在2020年，伊朗軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月被美國擊殺的隔天升起紅旗，同月7日伊朗議會投票通過，將美軍和美國五角大廈列為「恐部分子」。在什葉派傳統中，「紅旗」象徵不義的流血，呼籲人們為死者報仇。
根據伊朗當地媒體報導，紅旗上有白色阿拉伯文，意味著「海珊的復仇」。
???? ???????? The red flag of vengeance now flies over the Jamkaran Mosque in Qom, Iran, in response to the recent terrorist attacks in Kerman.— Malcolm X (@malcolmx653459) January 5, 2024
The last instance of raising the red flag of vengeance over this mosque occurred after the murder of Qasem Soleimani on Jan. 3, 2020. pic.twitter.com/yQToR6vFcZ
本站報導《美軍在伊拉克發動攻擊 擊殺親伊朗民兵組織領袖》，美國五角大廈4日擊殺的目標為穆什塔克（Mushtaq Jawad Kazim al Jawari），稱此次採取的軍事行動為自衛行動。除了此人，五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）表示，還有另外一名真主黨高貴者運動成員也被擊斃，沒有平民受傷，也沒有攻擊基礎建設或設施。
據報導，依據伊拉克警方消息來源以及目擊者的說法，一架無人機朝真主黨高貴者運動在巴格達東部的總部發射至少2枚火箭彈，擊中一輛汽車，造成車上民兵指揮官與助手等人死亡。
伊拉克總理蘇達尼的軍事發言人譴責美方的行動，稱這是對伊拉克安全實體的不正當攻擊。蘇達尼對伊朗支持的派系控制相當有限，因為他先前需要這些派系的支持才獲得權力，如今這些派系已在他的執政聯盟中形成一大勢力。
伊拉克當地民兵指揮官阿布（Abu Aqeel al-Moussawi）稱，「我們將進行報復，讓美國人後悔發動這種侵略行動。」
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