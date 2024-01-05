神父被蜱蟲咬變「東方不敗」　出現幻覺自宮！昏迷倒血泊被發現

▲神父失聯後，被人發現倒在血泊中，疑似昏迷前自宮切生殖器。（示意圖）

圖文／鏡週刊

捷克一名地方教堂的神父，在去年底被同事發現他倒在住家，滿地鮮血，更發現他自宮，切下生殖器。當地媒體報導指出，這名神父疑似在被蜱蟲咬過後，身體狀況不佳，更出現幻覺現象，自以為「東方不敗」，最後進一步自宮自殘。

據美國《紐約郵報》與香港《am730》報導，事發在去年11-12月間，這名神父在布代約維克（Českobudějovick）的村莊教堂任職，不過原定他要出席一場會議，同事們發現他沒有出現，甚至失聯，於是報警並前往他的住處查看。隨後警消和同事都抵達這名神父住家，破門而入後發現，神父整個人倒在血泊中，已經失去意識，更恐怖的是他有「手起刀落」的跡象，疑似昏迷前自宮切生殖器。

隨後神父被緊急送醫，但他的狀況相當嚴重，昏迷長達10天，院方也必須為他加裝呼吸器維生。至於生殖器，確定已被神父完全切斷。教會指出，這名神父先前曾被蜱蟲叮咬，之後罹患蜱傳腦炎，可能因此導致神經系統發炎才會出現精神異常。另外有教會同事指出，這名神父在出事的前一天，就有人發現他的身體狀況不太好。

蜱傳腦炎主要經蜱叮咬而感染，大部分的感染者沒有病徵，而出現病徵的病人，通常會出現一般性的發熱症狀、頭痛、肌肉疼痛和疲倦，病徵可持續數天，經治療後也能獲得改善。不過有些病人病況會惡化，出現無菌性腦膜炎、腦炎和脊髓炎，最嚴重可致神經功能受損，致死率達20-40%。

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