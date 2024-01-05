路透：台灣總統大選是美中2024關係一大考驗

▲路透社認為，台灣無論最後誰當總統，都將為美國帶來極大挑戰 。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者葉睿涵／編譯

台灣總統大選投票日只剩倒數一周，路透社認為，無論最終獲勝的是藍、綠、白任何一黨，都將為美國政府帶來極大挑戰，而美國官員也需保持中立態度、謹慎應對，同時確保美台之間的關係不受損。兩岸關係的發展將需要外交努力，以維持地區的和平和穩定。

據路透社報導，台灣即將在1月13日舉行的總統和立委選舉，被視為是2024年美中關係的首要變數。中國堅稱台灣是中國領土不可分割的一部分，更將台灣選舉視為台海穩定的重要因素，警告任何推動台灣正式獨立的企圖都可能引發衝突。

在中國的壓力下，美國官員一直小心翼翼地保持中立態度，與維護美台的現有關係。美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）去年12月表示，美國期望台灣此次選舉將不受任何恐嚇、脅迫或干涉，同時強調美方不會對台灣選舉進行干預。

▲美國擔心侯友宜當選將讓美國在台灣佈置已久的軍事威懾努力被破壞。（圖／中央社提供）

過去的選舉歷史表明，美國在台灣民主進程中的角色敏感又棘手。路透社指出，民進黨的賴清德與國民黨候選人侯友宜是台灣本屆選舉的關鍵人物。雖然藍綠2黨都承諾將加強台灣防禦，強調只有他們才能維護兩岸和平，並同意只有台灣的2300萬民眾才能決定台灣未來，不過2黨對中國的態度卻存在重大分歧，尤其國民黨強烈反對台灣獨立。

報導稱，雖然華盛頓也不支持台灣獨立，但美國擔心，侯友宜一旦勝選，台灣就會按國民黨過去的傳統，不親中但傾向於和中國建立更密切的關係，導致美國加強台灣軍事威懾的努力被破壞。而分析人士預計，若賴清德當選，北京將加大其對台軍事壓力。

▲美國官員認為，雖然華盛頓表面上宣稱中立，但美方實際上更傾向於支持民進黨。（圖／賴清德競選辦公室提供）

前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）表示，儘管美國官員表面上宣稱中立，但他們的舉動和整體政策聲明，都反映出了他們傾向於支持民進黨，而非國民黨，「在烏俄和加薩戰爭爆發後，美國的能力已捉襟見肘，因此維持現狀對華盛頓來說，似乎是更好的選擇」。

分析人士表示，美國國會對台灣的支持是強有力的，但可能削弱這項支持的少數因素之一，是台灣暫停或撤銷提高自身自衛能力承諾的任何舉動。如果選舉導致台灣新政府與國會多數控制權之間出現分歧，台灣的任何國防政策癱瘓都可能引起華盛頓的恐慌。