　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：台灣總統大選是美中2024關係一大考驗

▲▼2024總統辯論會賴清德、侯友宜、柯文哲握手 。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

▲路透社認為，台灣無論最後誰當總統，都將為美國帶來極大挑戰 。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者葉睿涵／編譯

台灣總統大選投票日只剩倒數一周，路透社認為，無論最終獲勝的是藍、綠、白任何一黨，都將為美國政府帶來極大挑戰，而美國官員也需保持中立態度、謹慎應對，同時確保美台之間的關係不受損。兩岸關係的發展將需要外交努力，以維持地區的和平和穩定。

據路透社報導，台灣即將在1月13日舉行的總統和立委選舉，被視為是2024年美中關係的首要變數。中國堅稱台灣是中國領土不可分割的一部分，更將台灣選舉視為台海穩定的重要因素，警告任何推動台灣正式獨立的企圖都可能引發衝突。

在中國的壓力下，美國官員一直小心翼翼地保持中立態度，與維護美台的現有關係。美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）去年12月表示，美國期望台灣此次選舉將不受任何恐嚇、脅迫或干涉，同時強調美方不會對台灣選舉進行干預。

▲▼2024總統辯論會國民黨總統候選人侯友宜。（圖／中央社提供）

▲美國擔心侯友宜當選將讓美國在台灣佈置已久的軍事威懾努力被破壞。（圖／中央社提供）

過去的選舉歷史表明，美國在台灣民主進程中的角色敏感又棘手。路透社指出，民進黨的賴清德與國民黨候選人侯友宜是台灣本屆選舉的關鍵人物。雖然藍綠2黨都承諾將加強台灣防禦，強調只有他們才能維護兩岸和平，並同意只有台灣的2300萬民眾才能決定台灣未來，不過2黨對中國的態度卻存在重大分歧，尤其國民黨強烈反對台灣獨立。

報導稱，雖然華盛頓也不支持台灣獨立，但美國擔心，侯友宜一旦勝選，台灣就會按國民黨過去的傳統，不親中但傾向於和中國建立更密切的關係，導致美國加強台灣軍事威懾的努力被破壞。而分析人士預計，若賴清德當選，北京將加大其對台軍事壓力。

▲▼民進黨總統候選人賴清德赴屏東西勢忠義祠與東港鎮海宮參香祈福。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲美國官員認為，雖然華盛頓表面上宣稱中立，但美方實際上更傾向於支持民進黨。（圖／賴清德競選辦公室提供）

前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）表示，儘管美國官員表面上宣稱中立，但他們的舉動和整體政策聲明，都反映出了他們傾向於支持民進黨，而非國民黨，「在烏俄和加薩戰爭爆發後，美國的能力已捉襟見肘，因此維持現狀對華盛頓來說，似乎是更好的選擇」。

分析人士表示，美國國會對台灣的支持是強有力的，但可能削弱這項支持的少數因素之一，是台灣暫停或撤銷提高自身自衛能力承諾的任何舉動。如果選舉導致台灣新政府與國會多數控制權之間出現分歧，台灣的任何國防政策癱瘓都可能引起華盛頓的恐慌。

ET快訊
快訊／高雄瓦斯外洩！工人受困死亡
明晚起變天！雨最多時間出爐
快訊／海保隊員驗屍結果出爐
6年僅執行2次死刑！　法務部揭37名死囚不槍決原因
獨／張誌家告別式時間地點曝！　她心碎任護喪妻
70歲劉尚謙出現在「選舉公報」！　淡出螢光幕近況曝光
無套硬上好友閨蜜！　色男辯：只有2、3下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不爽在野政黨把持國會！他曝「行刺李在明」動機：經濟亂糟糟

百萬網美吃海底撈「爆乳大跳科目三」　卻被粉絲無情吐槽

神父被蜱蟲咬變「東方不敗」　出現幻覺自宮！昏迷倒血泊被發現

全身挫滅傷！　海保2隊員驗屍結果出爐：巨大外力撞擊致死

撞機起火後關閉！國土交通省：C跑道8日恢復使用　已104班機被取消

海保機另3人也聽見「與塔台對話」　戴耳麥卻沒發現誤闖跑道

山道猴子就是狂！看到比基尼正妹硬上肉體　她直呼「後悔去度假」

路透：台灣總統大選是美中2024關係一大考驗

石川強震瞬間！媽媽「1機智舉動」防止碗盤砸傷人　PO網被讚爆

《足球小將翼》再見！漫畫家高橋陽一結束43年連載　曝引退心聲

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

不爽在野政黨把持國會！他曝「行刺李在明」動機：經濟亂糟糟

百萬網美吃海底撈「爆乳大跳科目三」　卻被粉絲無情吐槽

神父被蜱蟲咬變「東方不敗」　出現幻覺自宮！昏迷倒血泊被發現

全身挫滅傷！　海保2隊員驗屍結果出爐：巨大外力撞擊致死

撞機起火後關閉！國土交通省：C跑道8日恢復使用　已104班機被取消

海保機另3人也聽見「與塔台對話」　戴耳麥卻沒發現誤闖跑道

山道猴子就是狂！看到比基尼正妹硬上肉體　她直呼「後悔去度假」

路透：台灣總統大選是美中2024關係一大考驗

石川強震瞬間！媽媽「1機智舉動」防止碗盤砸傷人　PO網被讚爆

《足球小將翼》再見！漫畫家高橋陽一結束43年連載　曝引退心聲

76歲翁告兒討每月3千扶養費　他淚揭悲慘童年：父子根本沒感情

小柴犬和貓聯手犯案！打翻飼料桶「猛吃自助餐」　被抓包還裝無辜

不爽在野政黨把持國會！他曝「行刺李在明」動機：經濟亂糟糟

老婆住飯店「必拉窗簾」他不解！大票+1：不一定怕被看光

台船私募價16.88元　國家基金與耀華玻璃將投資約19.58億元

快訊／高雄瓦斯外洩！44歲工人搶救同事反受困　送醫宣告不治

女大生辦公室調情教授上位成功　結婚「7年之癢」無法激情

陸最大資金管理集團暴雷　中植集團「破產申請」被裁定受理

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！「2類人」開始走20年好運

百萬網美吃海底撈「爆乳大跳科目三」　卻被粉絲無情吐槽

國際熱門新聞

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

即／北韓突發射海岸砲！南韓延坪島緊急疏散

海保機長重複說著「對不起、對不起」

回應北韓挑釁！南韓「海上射擊」K9自走砲

快訊／日航殘骸拆一半「突起火冒黑煙」

塔台下指令後「忙調度」！沒發現海保機闖跑道

她到曖昧對象家喝酒　意外尿在貓砂盆

飛機上「這4時段」廁所最髒、最臭

世界各國必吃！　台灣「這道」位居第4

海保2隊員驗屍結果出爐：全身挫滅傷

日網熱搜「台灣救援隊」　岸田文雄曝原因

騎士飆車擦撞　右腿被「扯斷」掛車頭

更多熱門

相關新聞

中共展開組織瘦身　多省市表明縮減領導職位數

中共展開組織瘦身　多省市表明縮減領導職位數

中共去年3月於20屆二中全會通過「黨和國家機構改革方案」後，目前已有10餘個省市展開組織瘦身，當中若干省市還表明，要縮減領導職位數。

要賴清德別躲廢死議題　趙少康：什麼都中國介選是要搞白色恐怖？

要賴清德別躲廢死議題　趙少康：什麼都中國介選是要搞白色恐怖？

抓到網軍！發文稱賴清德家掛畫破百萬　20分鐘換3組IP移動破200KM

抓到網軍！發文稱賴清德家掛畫破百萬　20分鐘換3組IP移動破200KM

圖／民眾熱情相挺、車掃拚人氣！　侯友宜：三重若贏新北就大贏

圖／民眾熱情相挺、車掃拚人氣！　侯友宜：三重若贏新北就大贏

美軍B-1B轟炸機墜毀　機上4人彈射逃生

美軍B-1B轟炸機墜毀　機上4人彈射逃生

關鍵字：

軍武國際軍武大陸軍武台海中國台灣總統選舉賴清德侯友宜美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

周杰倫一張照片回擊了

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

基隆「類富士山照」萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面