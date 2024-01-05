石川強震「路斷房倒」物資進不去！　自衛隊徒步走進災區

▲自衛隊加入石川縣能登地震救災行列。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本能登半島7.6地震發生至今已經第5天，然而由於接連不斷的地震導致道路斷裂、土石坍方，重災區的石川縣依舊有多個地區孤立無援，部分地區不但救難隊無法靠近，連物資也送不進去，且大型車輛無法進入，自衛隊只能徒步走進災區，確認當地災情。

根據《日本放送協會》報導，石川縣政府統計，截至5日下午1時，能登地區仍有830人受困災區，地點遍及4個市與35個地區。

珠洲市大谷町仍有300人受困，而折戶町也有110人、馬緤町100人、高屋町90人、三崎町寺家60人、川浦町50人、折戶木之浦40人、寶立町大町泥木15人、三崎町雲津2人受困。而狼煙町橫山以及三崎町杉山雖然也成孤立無援狀態，但是具體有多少人受困目前仍在確認中。

▲災民共同燒柴、並提供自家食材烹飪食物。（圖／路透）

自衛隊則已深入真浦町，試圖營救受困的8人。另外在能登町北河內地區則有20人受困，桐畑地區9人、田代地區7人、水瀧地區5人也未能脫困，而十郎原地區目前仍在確認受困人數。

穴水町麥浦20人受困，輪島市大屋、河原田、鵠巢、町野、南志見、三井、西保、仁岸、小山、諸岡、小石、本鄉、浦上、七浦等14個地區被孤立，詳細人數仍在確認。

珠洲市因為道路斷裂以及土石坍方，前往救災的自衛隊員只能徒步走進災區，試圖確認受災情況。由於物資無法送進災區，災民只能從自家拿出食材一起烹調食用，並群聚在一起使用燃料取暖。