南韓反擊了！出動海軍陸戰隊「海上射擊」K9自走砲　回應北韓挑釁

▲南韓出動K9自走砲展開「海上射擊訓練」，回應北韓稍早的軍事挑釁。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（5）日違反《九一九軍事協議》，在西海（黃海）北方分界線（NLL）發射200多枚海岸砲，作為射擊訓練的一部分，南韓緊急疏散延坪島、白翎島的居民。對此，南韓軍方也展開「反擊」，作為對於北韓軍事挑釁的「回應」。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部表示，派駐在白翎島上的海軍陸戰隊第6旅團、延坪島上的延坪部隊從5日下午3時起，展開海上射擊訓練，過程中使用K9自走砲、戰車砲，發射400枚砲彈，是北韓今早挑釁的2倍，由南韓國防部長申源湜坐鎮指揮、監控，為2018年南北韓簽署《九一九軍事協議》以來，南韓軍方首次在西北部海域島嶼展開海上射擊訓練。

據悉，北韓軍5日上午9時至11時在西海（黃海）白翎島北方的長山串、延坪島北方的登山串一帶發射200多枚的海岸砲，這些砲彈最終落在北方分界線（NLL）以北的海上軍事緩衝區域。

在北韓展開海上射擊訓練以後，屬於南韓管轄的「西海五島」（延坪島、白翎島、大青島、小青島、隅島）向居民播送廣播、傳送文字警訊，要求居民們儘速前往鄰近的避難所，仁川市府則於下午1時21分傳送簡訊要求居民們避難，以因應南韓軍方進行的海上射擊行動。

西海五島的居民們午餐才吃到一半，便被逼著前往鄰近避難所疏散。

居住在小延坪島的金某（71歲）表示，「吃飯吃到一半，聽到疏散廣播後，便急著移動至6號避難所。避難所裡面很冷，因此一些老人決定前往老人亭（老年社福中心）避難。往返韓國本土的船運在下午都受到管制，雖然不知道到底發生什麼事，但部分居民們皆感到焦躁不安。」

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