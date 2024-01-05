美軍在伊拉克發動攻擊　擊殺親伊朗民兵組織領袖

▲美國擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」組織領袖穆什塔克。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國4日在伊拉克首都巴格達發動襲擊行動，擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」（Harakat al-Nujaba）的組織領袖，稱此人參與近期襲擊美國人員行動。該組織已揚言進行報復，伊拉克總理蘇達尼則是譴責美方行動，形容這是「公然侵略」，危險升高緊張情勢。

路透報導，美國五角大廈4日擊殺的目標為穆什塔克（Mushtaq Jawad Kazim al Jawari），稱此次採取的軍事行動為自衛行動。除了此人，五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）表示，還有另外一名真主黨高貴者運動成員也被擊斃，沒有平民受傷，也沒有攻擊基礎建設或設施。

依據伊拉克警方消息來源以及目擊者的說法，一架無人機朝真主黨高貴者運動在巴格達東部的總部發射至少2枚火箭彈，擊中一輛汽車，造成車上民兵指揮官與助手等人死亡。

伊拉克總理蘇達尼的軍事發言人譴責美方的行動，稱這是對伊拉克安全實體的不正當攻擊。蘇達尼對伊朗支持的派系控制相當有限，因為他先前需要這些派系的支持才獲得權力，如今這些派系已在他的執政聯盟中形成一大勢力。

伊拉克當地民兵指揮官阿布（Abu Aqeel al-Moussawi）稱，「我們將進行報復，讓美國人後悔發動這種侵略行動。」

2023年10月，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯開戰，駐伊拉克與敘利亞的美軍至少遭受100次的攻擊。美國在伊拉克駐有2500名士兵、在敘利亞駐有900名兵力，主要任務在防止伊斯蘭國武裝分子死灰復燃。