　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍在伊拉克發動攻擊　擊殺親伊朗民兵組織領袖

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲美國擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」組織領袖穆什塔克。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國4日在伊拉克首都巴格達發動襲擊行動，擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」（Harakat al-Nujaba）的組織領袖，稱此人參與近期襲擊美國人員行動。該組織已揚言進行報復，伊拉克總理蘇達尼則是譴責美方行動，形容這是「公然侵略」，危險升高緊張情勢。

路透報導，美國五角大廈4日擊殺的目標為穆什塔克（Mushtaq Jawad Kazim al Jawari），稱此次採取的軍事行動為自衛行動。除了此人，五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）表示，還有另外一名真主黨高貴者運動成員也被擊斃，沒有平民受傷，也沒有攻擊基礎建設或設施。

依據伊拉克警方消息來源以及目擊者的說法，一架無人機朝真主黨高貴者運動在巴格達東部的總部發射至少2枚火箭彈，擊中一輛汽車，造成車上民兵指揮官與助手等人死亡。

伊拉克總理蘇達尼的軍事發言人譴責美方的行動，稱這是對伊拉克安全實體的不正當攻擊。蘇達尼對伊朗支持的派系控制相當有限，因為他先前需要這些派系的支持才獲得權力，如今這些派系已在他的執政聯盟中形成一大勢力。

伊拉克當地民兵指揮官阿布（Abu Aqeel al-Moussawi）稱，「我們將進行報復，讓美國人後悔發動這種侵略行動。」

2023年10月，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯開戰，駐伊拉克與敘利亞的美軍至少遭受100次的攻擊。美國在伊拉克駐有2500名士兵、在敘利亞駐有900名兵力，主要任務在防止伊斯蘭國武裝分子死灰復燃。

ET快訊
19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡
台八女神脫了「宜蘭水煮屁股蛋」！　超巨半球全被拍
快訊／南韓反擊了！出動海軍陸戰隊「海上射擊」K9自走砲
亞尼克遭爆壓榨員工！老闆反控離職副店長、員工　結果曝
子瑜帶隊！TWICE來台灣　定延機場被捕獲
隨機殺人被判死！　「殺人改運」黃富康病死在監獄
張誌家2任妻子相擁而泣！　互相安慰感人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京豐洲「第一鮪」破億日圓！盼美食洗脫開春悲傷　銀座才吃得到

「肉身守護」救了8旬母親！　58歲日本前自衛官罹難

南韓反擊了！出動海軍陸戰隊「海上射擊」K9自走砲　回應北韓挑釁

未察覺飛機進入跑道？羽田機場有「誤闖警示」　將調查顯示狀況

「點滴掉包」換成自來水！美驚傳冷血護理師　至少害死10名病患

日航客機擦撞焚毀　A350碳複合材質機身受檢視

美軍在伊拉克發動攻擊　擊殺親伊朗民兵組織領袖

海保機闖跑道後「空白40秒」成關鍵　竟無人知！今解剖2遺體

日宅狂晃15秒倒塌　災民受困發文「救救我妻子」活埋2小時獲救

快訊／日航飛機殘骸拆一半「突起火冒黑煙」　消防灌救畫面曝光

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

東京豐洲「第一鮪」破億日圓！盼美食洗脫開春悲傷　銀座才吃得到

「肉身守護」救了8旬母親！　58歲日本前自衛官罹難

南韓反擊了！出動海軍陸戰隊「海上射擊」K9自走砲　回應北韓挑釁

未察覺飛機進入跑道？羽田機場有「誤闖警示」　將調查顯示狀況

「點滴掉包」換成自來水！美驚傳冷血護理師　至少害死10名病患

日航客機擦撞焚毀　A350碳複合材質機身受檢視

美軍在伊拉克發動攻擊　擊殺親伊朗民兵組織領袖

海保機闖跑道後「空白40秒」成關鍵　竟無人知！今解剖2遺體

日宅狂晃15秒倒塌　災民受困發文「救救我妻子」活埋2小時獲救

快訊／日航飛機殘骸拆一半「突起火冒黑煙」　消防灌救畫面曝光

東森寵物店員嗨跳科目三　「隱藏版毛店長」乖坐憨笑默默吸睛

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

快訊／選戰倒數8天！桃立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

好市多超大咖！他曬「破5萬元好多金」　全場驚：刷了250萬？

選舉公報現「愛情騙子」打叉　劉建國躺著中槍：不成熟才這樣做

屏北選區國民兩黨短兵相接　蔣月惠打「公益選戰」求惠賜一票

鄧佳華慘了！手機偷拍女同事裙底　還拍惡搞版...檢察官怒了

冬季最熱門的旅遊點　華航北海道每日增飛1班

2024總統大選廣告戰！侯競辦控民進黨惡意重製加工：抺黑中傷

趙傳女兒遺傳爸爸神基因！嘹亮歌喉震撼全場　網耳朵淪陷：真好聽

角蛙3個月1次的排泄過程　飼主縮時錄：不是便祕啦

國際熱門新聞

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

即／北韓突發射海岸砲！南韓延坪島緊急疏散

海保機長重複說著「對不起、對不起」

快訊／日航殘骸拆一半「突起火冒黑煙」

塔台下指令後「忙調度」！沒發現海保機闖跑道

她到曖昧對象家喝酒　意外尿在貓砂盆

回應北韓挑釁！南韓「海上射擊」K9自走砲

飛機上「這4時段」廁所最髒、最臭

世界各國必吃！　台灣「這道」位居第4

日網熱搜「台灣救援隊」　岸田文雄曝原因

騎士飆車擦撞　右腿被「扯斷」掛車頭

台灣捐6000萬日圓　登日本雅虎頭條

更多熱門

相關新聞

芬蘭將簽國防協議　允許美使用15座軍事基地

芬蘭將簽國防協議　允許美使用15座軍事基地

芬蘭國防部今天說，將於下週簽署國防合作協議，允許美國使用北約最新成員國芬蘭的15座軍事基地。

美軍兩棲戰鬥車「訓練中翻覆」釀1死、14傷

美軍兩棲戰鬥車「訓練中翻覆」釀1死、14傷

美駐伊拉克使館遇襲！凌晨傳10聲爆炸巨響

美駐伊拉克使館遇襲！凌晨傳10聲爆炸巨響

快訊／美軍宣布「全面停飛」魚鷹直升機

快訊／美軍宣布「全面停飛」魚鷹直升機

快訊／美軍機航經台海　解放軍「跟監警戒」

快訊／美軍機航經台海　解放軍「跟監警戒」

關鍵字：

真主黨高貴者運動巴格達美軍

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

周杰倫一張照片回擊了

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

基隆「類富士山照」萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面