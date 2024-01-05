海保機闖跑道後「空白40秒」成關鍵　竟無人知！今解剖2遺體

記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生嚴重飛安事故，根據通聯記錄，海上保安廳所屬定翼機機長聽錯指令，在未獲得塔台許可的情況下進入跑道，並在跑道上停留約40秒，隨後被降落的日航客機從後方撞上。然而在這40秒內，包含塔台管制員與日航客機機長都沒有發現海保機闖入跑道。此外，當局5日對2名海保機罹難隊員展開司法解剖，其餘3人未來也將同樣進行解剖，以釐清事發當時機內的情況。

▲日本東京羽田機場2機相撞，日航客機爆炸起火。（圖／路透）

根據《時事通信社》報導，調查指出，海上保安廳定翼機闖入跑道後停留約40秒，而在這40秒的空白中，卻沒有任何人發現異狀。當時負責管理跑道的塔台管制員表示，在對海保機下達停留在跑道旁滑行道待命的指令後，便忙著調度其他飛機，因此並未注意到海保機進入跑道。

▲日航客機與海上保安廳定翼機追撞後雙雙爆炸起火。（圖／路透）



日航客機機長則直言，在降落時光靠目測根本無法發現跑道上有其他飛機。海保機機長最初獲救時不斷聲稱，自己已經獲得塔台許可才進入跑道。然而後續在面對警視廳調查後則表示，「準備起飛時，飛機突然從後面被追撞」、「機體後方開始起火」、「對不起」等。

根據國土交通省公開的塔台通聯記錄，2日下午5時45分左右，海保機呼叫塔台，管制員下達指令，要求滑行至C5跑道的滑行道等待，並表示海保機將會是第一順位起飛。隨後海保機長回覆道，「正在往滑行道C5移動，第一順位，謝謝。」

但是海保機隨後卻違背塔台指令，穿越本來應該停下的滑行道，進入跑道，並在跑道上停留約40秒。40秒後，日航客機降落進入跑道，從後方撞上海保機。而在這關鍵的40秒內，日航客機就在身後，海保機也沒有向塔台管制員進行確認。日航機長在接受採訪時指出，當時靠目測看不見海保機。

警視廳5日表示，將對罹難的41歲海保機副機長田原信幸與56歲整備員加藤重亮進行司法解剖。接下來也將陸續對其餘3名罹難隊員進行解剖，以釐清確切死因。