快訊／北韓突發射200枚海岸砲！　南韓「緊急疏散」延坪島居民

▲北韓向延坪島海域發射海岸砲。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（5）日上午9時至11時在白翎島、延坪島等海域發射海岸砲。對此，南韓政府緊急發送警訊、疏散延坪島當地居民。

根據《韓聯社》、《中央日報》等韓媒報導，北韓5日上午在白翎島、延坪島等海域發射200多枚海岸砲。對此，仁川廣域市甕津郡延坪面事務所從5日中午12時02分至30分兩度針對居民發布疏散令，在接獲軍方指示播送撤離廣播後，協助延坪島上居民疏散，並表示南韓軍方也將從下午3時起展開砲擊訓練做為回應；而白翎面事務所也播送撤離廣播，協助疏散白翎島上居民。

至於相關的海上運輸也受到管制，包括原定下午1時從仁川航向延坪島的客輪「Korea Princess號」。

南韓聯合參謀本部表示，北韓軍方從5日上午9時至11時，在2個小時之間從白翎島北方長山串一帶和延坪島北方登山串一帶進行海岸砲射擊訓練，發射200多枚海岸砲，目前南韓軍方與民眾並無出現任何損害，海岸砲墜落地點位於西海（黃海）北方分界線（NLL）以北。

南韓海兵隊司令部延坪部隊預計，將在該片海域實施相應的射擊訓練，回應北韓軍事挑釁。

隨著北韓軍方所發射的砲彈墜落於西海（黃海）緩衝區域，南韓聯合參謀本部將此次北韓射擊訓練定義為「軍事挑釁」。南韓聯合參謀本部表示，「自從去年（2023）11月23日北韓單方面撕毀《九一九軍事協議》以後，便在西海緩衝區域重啟砲兵射擊訓練，此舉威脅韓半島（朝鮮半島）和平、助長緊張情勢升溫。」

目前延坪島上並無居民因此受傷。

據悉，文在寅政府執政下，南韓和北韓曾經於2018年簽訂《九一九南北軍事協議》，為了防止雙方在海上爆發武力衝突，決定在北方分界線（NLL）一帶劃定「海上緩衝區域」，禁止雙方在該區域進行砲擊、海上機動訓練；不過，北韓卻於2022年12月6日在江原道高城郡、金剛山一帶重啟射擊訓練。