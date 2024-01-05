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石川地震災區周末恐下大雪！　市長憂：還有超過100人被活埋

▲▼日本石川縣能登半島7.6地震,輪島。（圖／路透）

▲輪島市多處房屋倒塌，成為廢墟。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本7日起以北陸為主的日本海沿岸因為氣溫驟降，原本的雨勢恐將轉為大雪，並持續到8日，其中石川能登半島地震受災區則將首當其衝，預計2周內都會持續降雪降雨。石川縣輪島市長則無奈表示，目前預估有超過100人被活埋，然而因為多處道路斷裂、土石坍方，搜救行動不斷受阻，情況並不樂觀。

根據《日本氣象協會》報導，北海道、東北地區日本海沿岸與北陸地區6日起將持續有降雨或降雪。北陸大範圍有雨，且恐再度升級為「警報級大雨」。災區因為地震導致土壤鬆動，即使是小雨也可能會造成土石坍方，因此務必小心警戒。

▲▼日本石川縣能登半島7.6地震,輪島。（圖／路透）

▲▼救難人員進入倒塌房屋殘骸搜救。（圖／路透）

▲▼日本石川縣能登半島7.6地震,輪島。（圖／路透）

7日起北海道至北陸上空將會有強烈冷氣團流入，東北或北陸地區的降雨有可能在7日轉變為降雪，北陸地震災區則有可能自8日開始降雪。北陸地區9日將會些許回溫，但是10日開始日本海沿岸則會再度降雪或降雨，最高氣溫僅5度，即使是白天恐怕也非常寒冷。

地震災情尤為慘重的石川縣輪島市至今仍有多人受困，且物資缺乏。輪島市長坂口茂5日上午表示，預估還有超過100人被埋在倒塌的建築物之下。

坂口茂指出，輪島市多處道路塌陷、土石坍方，因此搜救進度嚴重落後，目前只能優先救援從廢墟中發出聲音的受困者。石川縣截至目前為止累計92死，242人下落不明。

 

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