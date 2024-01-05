燒40多個小時！北九州市商店街大火確認撲滅　35店家燒毀

▲這起大火總計35間店鋪、2900平方公尺（約877.25坪）被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本福岡縣北九州市知名商店街「魚町銀天街」3日下午發生大火，在延燒40多個小時之後，於當地5日上午8時50分確認撲滅，無人受傷。消防部門指出，這起大火總計35間店鋪、2900平方公尺（約877.25坪）被燒毀。

綜合日媒FBS福岡放送等報導，這場大火發生在北九州市JR小倉站附近的「魚町銀天街」，初步研判火舌是從魚町銀天街的「鳥町食堂街」附近竄出，接著蔓延到周邊建築物，火勢在3日晚間8時得到控制、4日大致上撲滅火勢，消防人員確認是否還有餘火。

▲▼ 現場拉起封鎖線。（圖／達志影像／美聯社）

面對遭受火災波及的商店街，許多店家難掩失望神情，且現場瀰漫著燒焦氣味。32歲中石浩由在鳥町食堂街經營居酒屋等3間店鋪，稱火災發生當下街道員工回報後立刻趕到現場，起初現場都是煙霧，後來火勢逐漸蔓延，大家開始避難，「只能眼睜睜看著火勢蔓延……（鳥町食堂街）是我的全部……該怎麼辦？」

▲許多店舖遭到火勢波及。（圖／達志影像／美聯社）

火災現場周邊已拉起封鎖線，魚町銀天街一部分禁止通行，路上散落著店鋪的鐵皮屋頂與玻璃等，這些殘骸上還積著黑色的灰與滅火時用的水。

魚町銀天街創立於1951年，是日本史上第一個拱廊式商店街，歷史悠久，由古老建築物組成的「鳥町食堂街」也在附近。魚町商店街振興組合理事長梯輝元指出，盼能盡快修復並設置臨時圍欄以便通行，對於受災店鋪將竭盡所能提供援助。