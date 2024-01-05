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「點滴掉包」換成自來水！美驚傳冷血護理師　至少害死10名病患

▲▼ 點滴,吊點滴,打針。（圖／CFP）

▲美國驚傳護理師「掉包點滴」導致患者死亡的事件。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國奧勒岡州傳出駭人案件，一名護理師涉嫌將點滴溶液「掉包」，替換成未經消毒的自來水，據傳導致至少10名患者死亡。醫院、警方及該州衛生局都證實接獲此案通報，並且正在合作調查，但拒絕透露受影響或死亡的確切人數。

紐約郵報報導，阿桑特羅格區域醫療中心（Asante Rogue Regional Medical Center）去年12月初向警方通報一名前員工偷竊藥物，將靜脈注射溶液吩坦尼（fentanyl，又譯芬太尼）掉包，引發對於藥物盜竊罪的刑事調查。吩坦尼是一種類鴉片止痛劑，但被濫用後成為美國毒品問題猖獗、用藥過量致死的主要原因。

一些院方消息人士向NBC地方電視台KOBI-TV透露，一共9人死於感染，其他消息人士則稱，一共造成10人身亡。多個消息來源宣稱，涉案護理師向患者注射未經消毒的自來水，掩飾自己盜用醫院止痛藥、也就是吩坦尼的行為。

羅格谷時報指出，這起犯行至少從2022年秋天就開始影響患者。其中2名患者家屬被院方告知，患者死亡是因為止痛藥被替換成未經消毒的自來水。

警方宣稱已經通知所有受影響的患者，但拒絕透露究竟有多少人死亡或受影響。醫院聲明僅稱，「我們得知這項問題時非常難過，將其通報給執法部門，並且正與他們密切合作。」奧勒岡州衛生局3日證實，正在調查「導致醫療照護相關感染，並且嚴重傷害多名患者，甚至可能導致死亡的事件通報。」目前尚不清楚，是否有人因此被捕。

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