跳機後日航空姐要求「10人1組圍成圓」！　乘客曝關鍵原因

▲日本航空編號JAL516的空中巴士A350客機2日在羽田機場跑道發生擦撞後起火燒毀。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生嚴重飛安事故，事發當時日航客機上載了367名乘客與12名機組人員，但全員在18分鐘內完成疏散，順利脫困，無人死亡，也被視為是奇蹟。一名乘客回憶道，當時沒有人試圖拿著行李跳下逃生梯，全部人都專心聽從空服員指示，跳下逃生滑梯後，也配合空服人員指示，每10人組成1組，手牽手圍成圓形，協助機組人員清點人數。

根據《讀賣新聞》報導，一名老家在札幌的63歲男性2日搭乘日航JAL516航班從北海道飛回居住地東京，然而在落地羽田機場時，飛機卻突然發生撞擊並起火。他回憶道，當天他坐在第8排靠右窗的位置，飛機下午5時47分左右，準備從C跑道降落時，卻突然傳出「碰！」的巨響，飛機也因劇烈撞擊出現搖晃。

當時他心想，這絕對不是一般降落，並祈禱飛機能夠順利停下。雖然飛機在滑行1公里後終於停下，但是他卻透過窗戶發現引擎在起火，內心慌張不已。不過整個過程空服人員們都冷靜應對，自己座位附近也沒有鬧事、引發混亂的乘客。

▲日本航空JAL516班機與海保機相撞後起火。（圖／達志影像／美聯社）



飛機停止後不久，空服人員開始疏散旅客，而他則是將放有電腦與錢包等重要物品的包包留在位置上，從右前方的逃生滑梯跳下，成功逃生。由於座位靠近逃生梯，所以很快就輪到他逃生，但是因為有些人卡在逃生滑梯上，因此整個逃生過程還是有點擁擠。他說，當時機頭傾斜，導致逃生滑梯的角度有些偏移。

逃生後為了清點人數，空服人員要求所有乘客10人1組，手牽手圍成一個大圓圈，而旅客們也都迅速配合。隨後所有人暫時在原地停留，等到其中1輛完成灑水任務的消防車返回後，所有人才排隊跟在消防車後方，離開跑道，前往航廈避難。直到當天晚上7時左右，旅客才安全抵達航廈的出境大廳。

日航工作人員則在大廳請乘客一一填寫姓名與聯絡方式，隨後所有人轉移至機場內部一個像是飯店會場的空間，並拿到奶油麵包或飯糰等食物，同時也有毛巾供乘客擦拭身體。

由於本身就住在東京，因此男子當晚9時半就離開現場，但是也有不少人只能在會場留宿。而他也回想道，當時他身邊沒有任何人試圖拿著行李逃生，所有人都冷靜聽從指示避難。