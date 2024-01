以色列女主播「腰間配槍」播新聞爆紅　她親回：別惹猶太女人

▲歇梅什平時參與射擊練習,播報新聞時也隨身帶著手槍。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

以色列女主播歇梅什(Lital Shemesh)2日播報新聞時,被發現在腰間繫了一把手槍,側拍照片在社群媒體上瘋傳,她因此瞬間成為各國網友的熱議人物,4日也在X帳號上轉發貼文,「別惹猶太女人!」

40歲的歇梅什在以色列廣播局(IBA)與商業電視台「14頻道」(Channel 14)擔任新聞主播及記者,同時參與英語頻道「ilTV」的工作,曾在美國取得猶太研究碩士學位。

根據側拍照片,歇梅什2日在攝影棚工作時,竟然隨身帶著一把槍,也有眼尖網友發現,當時另一名男性來賓腰間也繫了一把槍。她除了轉發貼文之外,也曾在X發布自己練習射擊的照片。

