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以色列女主播「腰間配槍」播新聞爆紅　她親回：別惹猶太女人

▲▼以色列女主播「腰間配槍」播新聞爆紅！　她親回：別惹猶太女人。（圖／翻攝X）

▲歇梅什平時參與射擊練習，播報新聞時也隨身帶著手槍。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

以色列女主播歇梅什（Lital Shemesh）2日播報新聞時，被發現在腰間繫了一把手槍，側拍照片在社群媒體上瘋傳，她因此瞬間成為各國網友的熱議人物，4日也在X帳號上轉發貼文，「別惹猶太女人！」

▲▼以色列女主播「腰間配槍」播新聞爆紅！　她親回：別惹猶太女人。（圖／翻攝X）

40歲的歇梅什在以色列廣播局（IBA）與商業電視台「14頻道」（Channel 14）擔任新聞主播及記者，同時參與英語頻道「ilTV」的工作，曾在美國取得猶太研究碩士學位。

根據側拍照片，歇梅什2日在攝影棚工作時，竟然隨身帶著一把槍，也有眼尖網友發現，當時另一名男性來賓腰間也繫了一把槍。她除了轉發貼文之外，也曾在X發布自己練習射擊的照片。

許多網友評論宣稱，自從去年10月7日哈瑪斯展開恐怖攻擊後，越來越多以色列公民採取行動保衛自身安全，其中就包括隨身攜帶槍械。

以色列遭哈瑪斯越境突襲，導致境內1200人身亡、240人被俘虜後，隨即對加薩走廊（Gaza Strip）展開報復式突襲與封鎖，至今造成2.2萬人喪生、至少5.7萬人受傷，當地缺乏食物、飲水、燃料與水電等民生物資，人道主義危機嚴峻。

▲▼以色列士兵在加薩走廊執行軍事行動。（圖／路透）

▲以色列士兵在加薩走廊執行軍事行動。（圖／路透）

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