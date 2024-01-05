下指令後「忙調度其他飛機」！　塔台：沒發現海保機闖入跑道

記者王佩翊／編譯

日本羽田機場客機與海保廳定翼機發生衝撞事故一共造成5死15傷，而如今事故經過逐漸釐清，疑似海保機長聽錯指令進入跑道才會發生意外。而塔台在接受調查時則表示，對海保機下達在跑道旁等待的指令後，便去調度其他飛機，因此未能在第一時間發現海保機闖入跑道。

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒。（圖／路透）



根據《日本新聞網》報導，日本航空JAL516航班2日下午從新千歲飛往羽田，在降落時卻在跑道與海上保安廳的飛機發生衝撞，當時海上保安廳除了最初成功脫逃的機長宮本元氣重傷外，機上其餘5人皆罹難。

▲消防人員花了6個多小時才撲滅火勢。（圖／達志影像／美聯社）



經過國土交通省調閱通聯記錄，塔台在事發前准許日航機從跑道降落，並要求海保機在跑道旁等待下一步指令。根據初步判斷，是海保機長聽錯指令闖入跑道才會發生衝撞意外。

國土交通省事後對塔台管制員進行調查，而管制員則表示，對海保機下達等待指令後，便忙著調度其他飛機，因此沒有發現海保機後續的動向，也沒有發現海保機闖入跑道中。

另一方面，海保機長最初不斷堅稱自己獲得塔台許可，才會進入跑道。但他在面對國土交通省與警視廳的詢問時表示，「將機首拉高時突然從後面被追撞」、「飛機的後段突然開始燃燒」、「對不起」等。

►海保機長不斷說「對不起、對不起」 對警堅稱：得到許可進入跑道