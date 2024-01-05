　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

下指令後「忙調度其他飛機」！　塔台：沒發現海保機闖入跑道

記者王佩翊／編譯

日本羽田機場客機與海保廳定翼機發生衝撞事故一共造成5死15傷，而如今事故經過逐漸釐清，疑似海保機長聽錯指令進入跑道才會發生意外。而塔台在接受調查時則表示，對海保機下達在跑道旁等待的指令後，便去調度其他飛機，因此未能在第一時間發現海保機闖入跑道。

▲▼日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒。（圖／路透）

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒。（圖／路透）

根據《日本新聞網》報導，日本航空JAL516航班2日下午從新千歲飛往羽田，在降落時卻在跑道與海上保安廳的飛機發生衝撞，當時海上保安廳除了最初成功脫逃的機長宮本元氣重傷外，機上其餘5人皆罹難。

▲▼日本航空JAL516班機2日在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲消防人員花了6個多小時才撲滅火勢。（圖／達志影像／美聯社）

經過國土交通省調閱通聯記錄，塔台在事發前准許日航機從跑道降落，並要求海保機在跑道旁等待下一步指令。根據初步判斷，是海保機長聽錯指令闖入跑道才會發生衝撞意外。

國土交通省事後對塔台管制員進行調查，而管制員則表示，對海保機下達等待指令後，便忙著調度其他飛機，因此沒有發現海保機後續的動向，也沒有發現海保機闖入跑道中。

另一方面，海保機長最初不斷堅稱自己獲得塔台許可，才會進入跑道。但他在面對國土交通省與警視廳的詢問時表示，「將機首拉高時突然從後面被追撞」、「飛機的後段突然開始燃燒」、「對不起」等。

►海保機長不斷說「對不起、對不起」　對警堅稱：得到許可進入跑道

 
ET快訊
林襄「我跟她表姐妹」同框Wendy！追問：一年幾次　害羞招了
武陵農場變「冰雪奇緣王國」！　水晶花、冰柱美翻
LIVE／割頸「乾妹」涉案升高！黑道封殺乾哥　周杰倫反擊多人
薔薔控遭友人騙「接拍A片」！　挨告結果出爐
快訊／國道1號「4車追撞」　回堵8公里塞爆
好市多新熟食！一看價格「89%不想吃」　會員心得曝
iPhone 16 Pro渲染圖曝光！　螢幕更大、新增拍照鈕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

石川地震災區周末恐下大雪！　市長憂：還有超過100人被活埋

金正恩攜愛女視察「飛彈發射車」工廠　金主愛頻出席軍事公開活動

以色列女主播「腰間配槍」播新聞爆紅　她親回：別惹猶太女人

日本強震小心詐騙！「請求救援」貼文瘋傳　NHK：很多假消息

日本4天地震超過600次　學者：大型餘震將持續2周

跳機後日航空姐要求「10人1組圍成圓」！　乘客曝關鍵原因

紐約地鐵列車相撞出軌24傷！　乘客脫困驚喊：行李從車廂被撞飛

快訊／印尼火車相撞至少3死！　現場畫面曝光

燒40多個小時！北九州市商店街大火確認撲滅　35店家燒毀

日航客機殘骸「今起展開清除工作」　美將協助解讀黑盒子

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

石川地震災區周末恐下大雪！　市長憂：還有超過100人被活埋

金正恩攜愛女視察「飛彈發射車」工廠　金主愛頻出席軍事公開活動

以色列女主播「腰間配槍」播新聞爆紅　她親回：別惹猶太女人

日本強震小心詐騙！「請求救援」貼文瘋傳　NHK：很多假消息

日本4天地震超過600次　學者：大型餘震將持續2周

跳機後日航空姐要求「10人1組圍成圓」！　乘客曝關鍵原因

紐約地鐵列車相撞出軌24傷！　乘客脫困驚喊：行李從車廂被撞飛

快訊／印尼火車相撞至少3死！　現場畫面曝光

燒40多個小時！北九州市商店街大火確認撲滅　35店家燒毀

日航客機殘骸「今起展開清除工作」　美將協助解讀黑盒子

超商1980年「雙饗砲霜淇淋」回來了！草莓奶香炸裂　只要49元限量開吃

快訊／侯友宜「凱旋苑」青年社宅方案出爐　符合條件者8日即開放申請

髮絲都散發魅力！舒淇完美側顏登Bottega Veneta大片　最萌龍尾編織包曝光

飛機起降「桌椅調回原位」是為了方便逃生　搭機3動作超重要

病主法5週年！門諾響應「我的醫療我做主」　推出諮商補助

中緬合作打擊詐騙　去年逾4萬名詐騙犯被逮移交大陸

2024超強請假攻略！「請這1天」能爽放4天　最狂可休到12天

親姊掏100萬「揪買房」全場急勸退！　專家反點頭：支持

夜遊「奇幻大津」屏縣打造文化觀光品牌　1／23起高樹登場

花蓮大選電腦計票模擬演練　13鄉鎮市參與！

國際熱門新聞

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

海保機長重複說著「對不起、對不起」

她到曖昧對象家喝酒　意外尿在貓砂盆

飛機上「這4時段」廁所最髒、最臭

塔台下指令後「忙調度」！沒發現海保機闖跑道

世界各國必吃！　台灣「這道」位居第4

日網熱搜「台灣救援隊」　岸田文雄曝原因

騎士飆車擦撞　右腿被「扯斷」掛車頭

台灣捐6000萬日圓　登日本雅虎頭條

美國愛荷華州中學槍擊案　多人受傷

驚悚法庭！　法官宣判慘遭犯人飛越攻擊

快訊／印尼火車相撞至少3死

更多熱門

相關新聞

能登強震　溫泉旅館「加賀屋」暫停營業

能登強震　溫泉旅館「加賀屋」暫停營業

日本石川縣能登半島自從1日下午發生規模7.6極淺層強震以後，至今以來大大小小餘震不斷，海嘯衝擊、住宅倒塌毀損，加上聯外道路坍方堵塞，也造成重要物資難以從外地進入。對此，石川縣當地著名溫泉飯店「加賀屋」宣告暫時停止營業，連帶也讓周邊旅館相繼停業。

海保機長重複說著「對不起、對不起」

海保機長重複說著「對不起、對不起」

台捐6千萬日圓　日網：台灣更是家人

台捐6千萬日圓　日網：台灣更是家人

石川強震海嘯不止1公尺　海浪打到4.2公尺

石川強震海嘯不止1公尺　海浪打到4.2公尺

日相岸田：將撥款「40億日圓」支援強震災區

日相岸田：將撥款「40億日圓」支援強震災區

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

基隆「類富士山照」萬人朝聖

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

周杰倫一張照片回擊了

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面