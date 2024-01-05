2024年和1996年月曆竟出現「神秘巧合」！網笑：誰還會留著

▲有眼尖網友發現，2024年的月曆竟然和1996年的日期及星期都相同。（示意圖／取自Pinterest）

圖文／CTWANT

新的一年到來，許多民眾紛紛換上新的月曆，但卻有眼尖的網友發現，2024年的月曆竟然和1996年的日期及星期竟然都相同，意味著今年的月曆可以拿28年前的出來用，針對這個神秘巧合的原因，天文館研究組組長謝翔宇解釋，這其實屬於正常現象，因為4年會遇到一次閏年，所以就合成28年週期，換句話說，下次發生既是閏年，1月1日又都在星期一的情況就得等28年後的2052年才會碰上。

謝翔宇補充，西元曆法的計算每隔5年、6年、11年、6年有不等的週期，倘若週期中沒有遇到閏年，每隔7年日期和星期就會重合，但因為依照規律4年一次閏年，所以要將7年乘以4倍，中間還會遇到不等的週期規律，因此上一次同樣是閏年又是1月1日星期一，確實是28年前的1996年，而下一次發生這種情況，則要再等28年後的2052年才會碰上。

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事實上，早在去(2023)年12月31日時，在日本生活的台灣夫婦「魚漿夫婦」就曾在粉絲專頁公開分享這個神秘巧合，告知大家原來2024年的日曆和1996年的日曆完全一致，並笑稱「記得把家裡的1996年日曆拿出來用，就不用浪費錢再買2024年的了」，當時貼文一出後，許多網友紛紛在底下留言，「到底誰還會留著啊！」、「我太年輕了，那時候根本還沒出生。」、「找得到的都是狠角色。」

不過，有眼尖的網友卻注意到，放假的日子並不盡相同，1996年的有放假的日子像是10月25日光復節、10月31日蔣公誕辰等7個原先的國定假日，在經過《勞動基準法》修法出現「一例一休制」都皆無放假；另外，日期相同也僅限於國曆，因此若是平常習慣用農曆來過節日的民眾，可能就無法參考1996年的月曆使用。

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