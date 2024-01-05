海保機長不斷說「對不起、對不起」　對警堅稱：得到許可進入跑道

▲日航客機2日在羽田機場與海保廳定翼機發生擦撞，造成海保機上5人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本航空客機2日在羽田機場與海上保安廳定翼機發生擦撞，造成海保機上5人死亡，而唯一倖存的機長重傷送往加護病房，如今情況穩定後接受警方詢問，據知情人士透露，機長不斷重複說著「對不起、對不起」。

根據日テレNEWS報導，搜查人員透露，海保機39歲機長宮本元氣目前身體狀況已恢復穩定，開始接受警視廳詢問。他向警方表示「機身後方突然著火了」、「從管制員那裡得到進入跑道的許可後才進入跑道」，除此之外，他只是反覆說著「對不起、對不起」。

另據朝日新聞指出，他事發後在羽田航空基地用手機撥打了電話說，「飛機在跑道上爆炸，我已經逃脫，其他機組人員情況不明」。朝日新聞稱，宮本有可能不知道發生碰撞，警方將調查海保機出現在跑道上的原因。

海保機上除了宮本元氣之外，還有41歲副機長田原信幸、27歲通信士石田貴紀、39歲搜索雷達士帶刀航、47歲整備士宇野誠人，以及56歲整備士加藤重亮，但這5人都在事故中喪命。另據日本航空表示，日航客機共379人中有15人受傷，其中4人送醫。

為了盡快恢復跑道運行，警視廳預計4日完成現場驗證後，就會將兩架飛機的機體移動到機庫。運輸安全委員會3日回收了日航飛機上的黑盒子，並於4日對日航機組人員進行詢問。

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