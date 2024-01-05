她用腳幫嬰兒洗頭、洗澡、換衣服！　背後辛酸故事曝

▲潘通維熟練的用腳給孩子洗頭、洗澡。（圖／YouTube Tường Vy - Đôi Chân Thiên Thần）



圖文／CTWANT

越南有位母親於近日分享了她用腳幫孩子洗澡的影片，影片中她熟練的給孩子洗頭、洗澡、擦拭身體、穿衣服，甚至用棉花棒清潔鼻子，過程中的一切都是用腳完成的。該影片在YouTube上發布短短幾天，就獲得了75萬次的觀看次數。而該名女子的背後辛酸故事，更是讓網友十分佩服及心疼。

據泰媒《Sanook》報導，越南大叻市的年輕母親潘通維（Phan Tường Vy）透露，當天因為奶奶不在家，且她不太安心讓丈夫幫孩子洗澡，所以並親自幫上個月才剛出生的女兒洗澡，她說因為生大兒子時，自己曾多次幫孩子洗澡，所以非常有信心。

影片中，可看到潘通維用腳把嬰兒身上的衣服脫掉，並立即帶孩子進了浴室，接下來她熟練的給孩子洗頭、洗澡，洗完澡後再用腳拿毛巾擦拭孩子的頭部和身體，並換上新衣服，最後她則用棉花棒清潔女兒的鼻子。

▲潘通維用腳拿棉花棒清潔女兒的鼻子。（圖／YouTube Tường Vy - Đôi Chân Thiên Thần）



可看到過程中，潘通維的手法都非常溫柔且確實，這讓許多網友都十分震撼，因為對很多人來說，甚至用手幫剛出生的嬰兒洗澡都非常困難，更何況是用腳完成一切。

據報導，出生於1995年的潘通維，在6歲時因癲癇發燒，導致手收縮並失去知覺，從此她必須學會用腳做所有事情，後來當她有了孩子後，也試著學習當母親的職責。如今，潘通維是2個孩子的母親，此外她既是名商人，也是1名化妝師，還同時在社交媒體上分享日常生活，她的YouTube頻道擁有近10萬的訂閱者，十分激勵人心。

延伸閱讀

▸ 司馬中原病逝／自爆沒喝孟婆湯…司馬中原出生就會說話 前世身分超驚人

▸ 老公芳香劑這樣放！網紅無奈放棄溝通 網急曝：不要被他騙

▸ 兒約同學到家跨年…對方家長竟提「這要求」他瞬間怒了 網：以為安親班？