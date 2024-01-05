美國中學槍擊1死5傷！校內發現爆炸裝置　17歲槍手飲彈自盡

▲美國愛荷華州中學槍擊案造成1死5傷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國愛荷華州培里市（Perry）一所中學4日發生槍擊案，17歲槍手在學校連開多槍後，造成一名6年級學生死亡，還有另外5人受傷，包含學校校長，而槍手也在案發後自盡身亡。此外，警方還在搜查時於校內發現一個簡易爆炸裝置，目前無法確認行兇動機。

根據《路透社》報導，這起槍擊事件發生在4日上午7時30分左右，當天是市內培里中學（Perry High School）寒假結束開學首日，案發時絕大多數的師生都還未進入教學大樓，而17歲槍手巴特勒（Dylan Butler）持一把散彈槍和手槍進入校園射擊。

這起槍案造成1人死亡、5人受傷，死者是一名6年級學生，而其餘傷者中有4人是學生，另一人是校長馬爾柏格（Dan Marburger）。槍手巴特勒於案發後飲彈身亡，警方指出，巴特勒在行兇前曾在社群網站發布多則與槍擊有關的貼文，目前仍在調查犯案動機。

國家刑事調查部門主任米契（Mitch Mortvedt）向記者表示，警方在學校內搜查時，還發現了一個簡易的爆炸裝置，州立消防局辦公室和美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF） 已確保目前該裝置已無安全威脅。

美國校園槍枝暴力問題越來越嚴重，根據K-12學校槍擊案資料庫（K-12 School Shooting Database）數據，美國2023年發生了346起校園刀械暴力事件，這是該資料庫從1966年紀錄以來最嚴重的一年，也是連續第3年創下新紀錄。