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飛機上「這4時段」廁所最髒、最臭！　前空姐曝如廁最佳時機

飛機上這4個時段廁所最髒、最臭　前空姐透露：在1時段上廁所最佳

▲飛機上的廁所充滿細菌，前空姐指出4個時段盡量避免上廁所。（圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

跨年剛結束，馬上就要迎來寒假及農曆新年，不少人計畫出國旅遊，但一位曾在大型航空公司工作的前空姐警告，飛機上的廁所雖然看似乾淨，事實上卻因為是完全密閉的空間，所以暗藏大量的細菌。

根據英國《鏡報》報導，這名前空姐指出有4個時段，應盡量避免上廁所，因為這些時段是乘客使用廁所頻率最高的時候，也是廁所最髒、最臭的時段，分別是飛機起、降前，尤其是搭乘長途飛機，這時上廁所的人最多；遇到亂流熄燈後，也是很多乘客跑廁所時段；以及剛用餐後，由於飛機餐高脂、高鈉，腸胃不好的人容易拉肚子，她建議，上廁所的「最佳時機」在飛機送餐前，因為這時上廁所的人最少。

因為空勤人員業務繁忙，所以在班機越密集、乘客越多的旺季，廁所在時間相對有限的狀況下難以徹底清潔及消毒，這名前空姐特別強調，在飛機上上廁所最好佩戴口罩，因為飛機的廁所沒有窗戶，抽風系統無法帶進新鮮空氣，也不是每位乘客都會在沖水時蓋上馬桶蓋，空氣流通不良的狀況細菌就會不斷滋生，所以戴上口罩能有效防止吸入廁所內的細菌。

另外，據美國Travelmath.com網站委託生物學家研究的統計顯示，飛機上這五個位置含菌量極高，由少到多分別為飛機毛毯、近走廊座位的手把和椅身、廁所、座位上方的空調出風口、座前餐桌，廁所僅位居第三名。乘客在搭乘飛機時，可以使用酒精對常接觸的位置進行消毒及清潔，以保持衛生，讓飛行過程中更健康、更安心。

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