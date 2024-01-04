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台灣捐6000萬日圓「登日本雅虎頭條」　日網淚謝：台灣速度讓人驚嘆

▲▼外交部今天上午舉行「支援能登半島震災，為日本加油祈福」記者會，外交部長吳釗燮與衛福部長薛瑞元與會。（圖／翻攝自外交部直播）

▲台灣政府4日宣布，將捐贈日本6000萬日圓（約新台幣1299萬元）賑災，協助日本政府救援及災後重建工作。（圖／翻攝自外交部直播）

記者趙蔡州／綜合報導

日本石川縣1日下午發生7.6強震，導致石川縣出現大量房屋倒塌、火災及道路等基礎建設損毀，目前已知有84人死亡、79人失蹤。對此，台灣政府4日宣布，將向日本捐贈6000萬日圓（約新台幣1299萬元）賑濟災民，消息經媒體報導後，現在登上了日本雅虎首頁，吸引超過1千名日本網友留言討論。

▲▼台灣捐款6000萬日圓！登日本雅虎首頁　日網憶311：台灣速度讓人驚嘆。（圖／翻攝自日本雅虎）

▲「台灣捐款6000萬日圓」新聞登上了日本雅虎首頁。（圖／翻攝自日本雅虎）

我國外交部4日召開記者會宣布，將向日本捐贈6000萬日圓（約新台幣1299萬元）賑濟災民，協助日本政府救援及災後重建工作，消息一出立刻被日本NHK、共同社等各大媒體報導，新聞更登上了日本雅虎首頁頭條，跟其他的能登地震新聞、羽田機場飛機相撞、新宿火災等並列。

新聞至今已吸引超過1千名日本網友留言，有人說，「看到這個消息，我忍不住哭了。過去台灣在日本311大地震時曾捐出大量救災款，而這次他們在災後又這麼快就提供援助，我對此充滿感激」、「真的對台灣非常感激，希望有一天能報答台灣」。

還有人說，「台灣的速度感真是讓人驚嘆，也很感謝他們能夠迅速指示救援隊待命，311大地震發生時，台灣人捐贈的金額對於他們的收入來說是難以想像的，真的非常謝謝台灣」、「台灣在311地震時就提供了巨大支持，台灣是親密的朋友和家人，每當日本發生事情，台灣都會站出來提供支持，非常感謝」。

▲▼助日本震災重建！衛福部開放「捐款帳戶」。（圖／衛福部提供）

▲政院成立日本能登半島賑災專案，衛福部賑災專戶5日起開放募款。（圖／衛福部提供）

除了捐贈6000萬日圓幫助日本賑災外，台灣外交部長吳釗燮表示，為了響應民眾幫助日本的期盼，行政院已責成衛生福利部開設賑災帳戶，提供國內外民眾捐款，外交部會請駐日代表處與相關單位持續保持密切聯繫，隨時準備提供進一步的協助與協調後續民間善款的捐贈事宜。

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