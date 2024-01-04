暌違近5月！俄烏戰爭迄今最大戰俘交換行動　雙方各釋200多人

▲ 烏克蘭和俄羅斯3日宣布進行了近5個月來首次戰俘交換。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭和俄羅斯今天宣布進行了近5個月來首次戰俘交換，在阿拉伯聯合大公國居中斡旋一場複雜協商後，烏俄各釋放超過200人，為兩國迄今規模最大的換俘行動。

綜合路透社和法新社報導，俄羅斯國防部表示烏克蘭交出248名軍事人員；烏克蘭則表示已帶回包括224名士兵和6名平民共230人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在加密通訊軟體Telegram說，「超過200名的我國軍人和平民從俄羅斯囚禁中返國」，並上傳一支軍人慶祝的影片。

大部分但並非全部的人健康狀態看似良好。

俄羅斯國防部表示有248名軍人返家，會提供他們「醫療和心理協助」。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，交戰雙方執行過數十次的換俘行動，但相關行動卻於去年下半停頓下來，這星期之前的最後一次換俘行動要回溯到去年8月。

阿拉伯聯合大公國外交部證實他們在這次行動中的角色，發布聲明說，這次換俘成功，是因阿聯與莫斯科和基輔當局都有著「強健友好的關係」。

阿聯表示願意提供俄烏雙方更多人道援助，並找到戰爭的和平解決方案。

烏克蘭和俄羅斯都未透露他們手上握有多少戰俘。（譯者：蔡佳敏／核稿：徐睿承）