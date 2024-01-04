「同性相吸」基因千古不滅！　研究：雙性戀男平均生育更多後代

▲研究發現，帶有「雙性戀基因」的男子平均生育更多後代。（示意圖／CFP）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

科學家首度識別出與人類雙性戀行為有關的遺傳變異，他們同時發現，當這些遺傳標記（genetic markers）出現在異性戀男人身上時，與他們冒險行為和生育更多後代有關。

法新社報導，這項新研究的資深執筆人、密西根大學教授張建之（Jianzhi "George" Zhang，音譯）說，這項研究有助解答演化領域中一個長久以來的不解之謎，也就是「物競天擇」為什麼沒有把「同性相吸」背後的基因給淘汰掉。

今天刊登在「科學先端」（Science Advances）期刊的這份研究報告，是依據「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）中具歐洲血統的逾45萬人資料而成。英國人體生物資料庫是一項長期基因計畫，在健康研究上證實有著重大影響。

最新研究建立在一個不斷發展的研究基礎上，包括2019年發表於「科學」（Science）期刊的一篇開創性論文；研究發現，遺傳變異在一個人是否有同性戀行為上有著某種程度的影響，儘管環境因素更為重要。

張建之解釋這項新研究的部分動機時說：「我們發現，過去，人們將所有同性戀行為歸併在一起…但實際上這是有分光譜的。」

透過研究參與者的完整DNA或基因組，並將這些資訊與調查結果結合在一起，研究人員得以確認，同性戀行為的特徵和雙性戀行為的特徵實際上是不同的。

這意味可進行個別分析，並從個別分析中發現，有著這類標記（雙性戀行為相關等位基因）的異性戀男性，平均生育的子女數量更多，從而將這些基因傳承下去。

此外，自認是冒險取向者的男性，不僅往往生育更多的孩子，也更有可能有著雙性戀行為相關等位基因。

研究執筆人寫道：「我們的研究結果顯示，帶有雙性戀行為相關等位基因的男性，可能具有生殖優勢，這或許能夠解釋這種基因為何過去並未被淘汰，也能預測它們未來會繼續存在。」

作者群強調，「我們想要明確表達，我們的研究結果主要是替人類性行為的多樣性、豐富性出一份力並取得更好的了解」。他們說：「無論如何，這些研究無意暗示或支持任何基於性行為的歧視待遇。」