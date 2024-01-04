被要求降低音量！高中客不爽「筷子丟地板」嗆社畜　外場妹聽哭了

▲原PO的員工被客人找麻煩。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「服務業服務至上沒錯，但客人也不是上帝！」一名網友發文表示，日前有客人進店後實在太吵、影響到其他客人，所以店員妹妹就跑去提醒，怎料，後來卻被找麻煩，「他們當妹妹的面說就是個社畜而已，我是客人，要她幹嘛就幹嘛！」貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在「匿名公社」上，以「搞清楚客人不是上帝」為標題發文，提到跨年夜當天，有組年紀約是國、高中生的客人入店，「整間店都是他們那桌的聲音」，當下因有其他客人嫌吵，所以外場的妹妹就前去提醒，要求放低音量。

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怎料，那桌國、高中生的客人卻開始找麻煩，先把衛生紙丟地上、把筷子掃到地板，「然後特地叫那位妹妹來幫他們補筷子跟撿筷子。」該桌坐了7個人，雖然其中有人看不下去想阻止，但找麻煩的那個人卻回嘴，「我是客人，要她幹嘛就幹嘛」。

▲原PO認為，「客人也不是上帝」。（示意圖／取自Unsplash）

原PO透露，那桌客人不但滿嘴髒話，還一直喊「社畜」，到底是哪裡有問題？眼見外場妹妹被罵哭，他也不禁直呼，「服務業服務至上沒錯，但客人也不是上帝」，不要把其他人的尊嚴放在地上踩！他更感嘆，這群客人都還沒靠自己力量賺錢，就罵辛苦工作的人社畜，實在不知道爸媽怎麼教的？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在公共場所常見大人小孩一起吵鬧，要求降低音量還說又不是圖書館，就是這樣教的」、「完全就是家教問題」。也有網友認為，「過去跟客人說：全部離開」、「息事寧人只會創造下一個受害人」、「老闆沒魄力，直接趕走就好了」、「老闆要力挺員工，這些自以為是的奧客，本著花錢就是老大，老娘不賣我最大」。