快訊／東京新宿火警！「12層大樓猛燒」火舌竄窗外　至少7人受傷

▲ 西新宿一棟12層樓建築起火。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京西新宿一棟建築物4日下午傳出火警，網友拍攝的畫面可見3樓至4樓熊熊燃燒，火舌竄出窗外，附近上空被濃濃黑煙籠罩。綜合NHK等日媒，東京消防廳指出，當地下午4時20分過後，東京新宿區西新宿12層建築的3樓一間房間起火，已知7人受傷，其中4樓一名女性住戶送醫治療，還有多人因吸入濃煙等出現不適。

現場位於東京地鐵西新宿站附近商業大樓林立的地區，當局約於下午4時25分接獲目擊者報案，火勢截至當地下午5時（台灣4時）仍在蔓延。東京消防廳出動29輛消防車，目前正極力灌救。