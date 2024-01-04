日網熱搜「台灣救援隊」！　岸田文雄：一律不接受海外支援

▲日相岸田文雄4日在記者會上回應「不接受台灣搜救隊援助震災」一事。（資料照／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本1日下午發生「令和6年能登半島地震」，台灣內政部消防署當晚就召集160人搜救隊，若有需要可即刻派遣赴日，但因日本方面認為「沒有需求」而解除待命。消息引發爭議，甚至登上X（前身推特）的日本熱搜關鍵字。對此首相岸田文雄表示，一概不接受海外人力、物力支援，但會接受台灣捐贈的6000萬日圓。

日本產經新聞4日援引台灣媒體中央社日文版報導，指出台灣政府1日晚間集結了160人規模的搜救隊，其中包含4名醫生、4名護理師、一名結構工程師和4隻搜救犬，原本預計等日本提出支援要求後就能立刻派遣專機赴日，不過在台灣外交部與日方聯繫確認「無支援需求」後，搜救隊已於3日下午2時解除待命。

▲日本政府未接受台灣援助的消息，在網路社群出現批評聲浪。圖為日本石川縣能登地區在強震後地面出現嚴重破裂。（圖／CFP）

產經新聞指出，日方不接受台灣搜救隊支援的消息在社群平台X上引發風波，日本網友間接連出現「這是揣測中國嗎？」、「岸田首相若說要『全力救命、救助』的話應該要接受才對」等的批評言論。

另據中日Sports報導，「台湾の救助隊」4日登上了X的日本趨勢熱搜，有網友說「拒絕台灣善意的日本，為什麼…明明還有很多人下落不明！」但也有人認同岸田政府的想法稱，「即使外國救援隊加入，也只會造成混亂」、「就算台灣搜救隊來到日本，由於道路地勢崩塌，很可能無法進入受災區」。

▲日本強震截至4日下午已有超過80人死亡，岸田文雄表示「一律不接受海外的人力物力支援」。（圖／達志影像／美聯社）

岸田文雄4日在官邸舉行年初記者會，被問到有關台灣搜救隊一事時表示，地震發生後，收到包含美國、其他G7國家、中國與台灣在內等數十個國家地區，以及其團體或個人的大量慰問訊息與支援申請，但有鑒於「建立接受態勢所需的工作與當地的情況，目前一律不接受人力、物力的支援」。

岸田文雄還表示，針對不會為當地情況帶來負擔的支援將「非常感激地接受」，他舉例解釋，「例如台灣已經宣布捐贈的6000萬日圓捐款」。此前，台灣外交部4日宣布由政府捐贈6000萬日圓（約新台幣1292萬元），行政院亦責成衛福部開設賑災專戶，提供國內外民眾捐款，盼能幫助日本地震災民。

另一方面，外交部4日下午聲明，我國充分理解並尊重日本政府的救災規畫，並將與日方維持密切溝通聯繫，倘未來日方有所需求，我國仍將全力提供協助。對於已經忙於救災工作的日本政府，網傳「拒絕台灣」的說法和台日間的協調不符，也有失公允。