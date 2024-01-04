郭正亮奪中共官媒抖音最愛名嘴第一名　趙少康影片暴增

▲前立委郭正亮。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台灣資訊環境研究中心（IORG）4日公布中共官媒抖音10月到11月常用台灣名嘴Top 10統計，前立委、名嘴郭正亮一舉躍升到第一名，其後依序為介文汲、賴岳謙、蔡正元等人；國民黨副總統候選人趙少康則躍升2名次，來到第6名。此外，統計也發現，本次的統計區間，趙少康的影片數量是所有台灣名嘴第1名，高於其他名嘴至少3.34倍，在1週內提及趙少康的影片相當於過去7週的總和。

根據台灣資訊環境研究中心（IORG）的研究，10到11月的中共官媒抖音常用台灣名嘴，綜合排名前10名依序為：郭正亮、介文汲、賴岳謙、蔡正元、謝寒冰、趙少康、帥化民、鄭麗文、唐湘龍、侯漢廷。其中鄭麗文、侯漢廷為本期新進榜，排名分別由第34名上升至第8名、第21名上升至第10名，名次提升最多。

比較前一期的統計，前4名組合和前期相同，但郭正亮超越介文汲、賴岳謙，從第4名一口氣躍升到第1名。同時，政治組名嘴，包括郭正亮、蔡正元、謝寒冰、鄭麗文、侯漢廷等人的排名也攀升，人數由4人變成5人。

IORG分析，政治組名嘴排名攀升，可能反映台灣選情升溫，中共官媒也更常引用台灣選舉、政治相關言論，持續「以台批台」，塑造偏頗的台灣形象。

IORG指出，在中共官媒抖音影片中，台灣名嘴影片的數量、時長是總統及總統候選人的1.52倍、2.67倍，現象和前期相同，倍率略有下降，結合中共官媒放大侯柯影片的現象，反映出中共官媒在接近選舉時有直接提及特定候選人的傾向。

IORG也提到，本期國民黨副總統候選人趙少康的綜合排名提高2名、來到第6名，但影片數量則是所有台灣名嘴第1名。從統計上可以發現，副總統候選人確定後，中共官媒也提高趙少康相關影片的曝光量，高於其他名嘴至少3.34倍，在1週內提及趙少康的影片相當於過去7週的總和。