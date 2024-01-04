美國密蘇里祭新規！　禁中俄企業「購買軍事據點附近土地」

▲密蘇里禁止中俄等遭美國列入黑名單國家的企業購買鄰近軍事據點的土地。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社密蘇里州傑佛遜市3日綜合外電報導

依據美國密蘇里州州長今天頒布的一道命令，中國、俄羅斯和其他遭美國列入黑名單國家的企業將不得購買鄰近軍事據點的土地。

美聯社報導，共和黨籍州長帕森（Mike Parson）的這道行政命令，禁止被聯邦政府視為具威脅性的國家公民及企業，在密州購買有人員駐紮的軍事據點方圓約16公里內的農場或其他土地。聯邦政府將中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯和委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）視為境外敵對勢力。

帕森頒布這道命令前，中國間諜氣球飛越美國一事，讓醞釀數十年的外國土地所有權相關國安疑慮浮上檯面。

支持限制土地所有權的人士往往懷疑外國買主的動機，以及這些買主是否與敵對勢力有瓜葛，例如中國可能有意購買土地來情蒐，或對美國食物供應進行控制。

帕森說：「雖然我們目前沒有遇到這樣的問題，我們仍想主動對付任何潛在威脅。」

帕森還說，目前並沒有外國實體擁有密州軍事據點方圓16公里內的任何土地。

根據美國農業部公布的最新報告，外國實體和個人在全美掌控的土地不到2%，中企又掌控其中不到1%。在外國持有的土地中，加拿大投資者占比最高。

美國各地針對外國個人或實體擁有農地的相關限制差異甚大，至少24個州列有限制。依據美國密蘇里州州長今天頒布的一道命令，中國、俄羅斯和其他遭美國列入黑名單國家的企業將不得購買鄰近軍事據點的土地。

美聯社報導，共和黨籍州長帕森（Mike Parson）的這道行政命令，禁止被聯邦政府視為具威脅性的國家公民及企業，在密州購買有人員駐紮的軍事據點方圓約16公里內的農場或其他土地。聯邦政府將中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯和委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）視為境外敵對勢力。

帕森頒布這道命令前，中國間諜氣球飛越美國一事，讓醞釀數十年的外國土地所有權相關國安疑慮浮上檯面。

支持限制土地所有權的人士往往懷疑外國買主的動機，以及這些買主是否與敵對勢力有瓜葛，例如中國可能有意購買土地來情蒐，或對美國食物供應進行控制。

帕森說：「雖然我們目前沒有遇到這樣的問題，我們仍想主動對付任何潛在威脅。」

帕森還說，目前並沒有外國實體擁有密州軍事據點方圓16公里內的任何土地。

根據美國農業部公布的最新報告，外國實體和個人在全美掌控的土地不到2%，中企又掌控其中不到1%。在外國持有的土地中，加拿大投資者占比最高。

美國各地針對外國個人或實體擁有農地的相關限制差異甚大，至少24個州列有限制。