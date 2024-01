女法官宣判慘遭攻擊！　犯人「聽到要坐牢」當場飛撲痛毆

▲ 女法官宣判時遭犯人飛越襲擊。(圖/翻攝自X)

圖文/鏡週刊

美國拉斯維加斯近日發生一起驚悚法庭事件,一名克拉克郡地方法院(Clark County District Court)法官荷修思(Mary Kay Holthus)在進行對犯人雷登(Deobra Delone Redden)的保釋庭宣判期間,雷登竟然突然對荷修思攻擊,更用「蜘蛛人式」飛越到法官席上,讓現場所有人都嚇壞,隨後也立刻強勢制止雷登的行為。

據英國《每日郵報》報導,在本月3日早上荷修思開庭,準備宣判是否准許對雷登保釋。在開庭期間,荷修思判決駁回雷登的保釋申請,意味著雷登必須關回監獄,並宣讀駁回雷登保釋的理由。

但當雷登聽到保釋請求被駁回後,無法忍住情緒,竟然當場攻擊荷修思。畫面可見,雷登突然以「蜘蛛人式」直接飛越被告席,飛到法官席上,讓坐在旁邊的男性法庭人員,臉上露出超級吃驚的表情。這時荷修思也發現不對勁,立刻起身,但還是被雷登撲到身體並攻擊。

