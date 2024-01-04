16歲少女虛擬世界遭集體性侵　英警對首起「元宇宙性侵案」調查

▲少女指控在遊戲中遭多人性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名16歲少女聲稱在玩虛擬實境(VR)遊戲時，遊戲中的分身遭多名陌生男玩家性侵，英國警方最近正式對這起事件進行調查，此案也成為該國首起元宇宙(Metaverse)性侵案。

英國《每日郵報》報導，這名16歲以下少女戴著VR裝置，在家中玩虛擬實境遊戲時，遭到多名成年男性性侵。警方表示，雖然事件發生時，這名少女的本尊是坐在螢幕前，但她心理受到的傷害，與現實生活中受害者所遭遇到的情況是一樣的。

▲英國首起虛擬實境性侵案引發爭議。（圖／示意圖／達志影像）

負責調查案件的一名資深警官表示，「這名孩子受到的心理創傷，與被性侵受害者相同，心理創傷所帶來的影響，其實比任何身體上的傷害還要持久」。然而根據當地法律，需未經同意發生身體上的性接觸，才構成性侵行為，讓當局擔心若是根據現有法律，此案很有可能無法起訴。

此案也引發當地民眾質疑，在警方已經有多起真實性侵案件需要處理的情況下，是否有必要再花費時間與資源來調查虛擬性侵案件。

英國內政大臣克萊弗利(James Cleverly)為VR案件辯護，「我知道很多人認為，這又不是真的，但是虛擬實境具有令人難以置信的真實感，我們現在在討論的是一名受到創傷的孩子」，認為大眾不應該輕忽虛擬實境的犯罪問題。

同時，克萊弗利也認為，一個能在虛擬實境中性侵兒童的人，在現實生活中一定也能做出可怕的事。國家警局兒童虐待與福利委員會領導人克里奇利(Ian Critchley)也認為，虛擬實境正在為戀童癖者開闢新管道，讓他們更有機會傷害兒童。