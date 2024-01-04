尷尬！新聞報到「親生爸貪汙受賄」　美主播急交棒給同事

▲MSNBC主播艾莉西亞播報時，發現下一則新聞竟是親生爸爸受賄新聞，為避免尷尬就交由代班主播播報。（合成圖／美聯社、翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新聞主播通常給人專業、穩重的形象。但是美國一位女主播就面臨了此生最尷尬的時刻，因為下一則是知名政治人物貪汙受賄的新聞，主角正是她的親生父親，為了迴避尷尬，該位女主播就請其他主播代為播報。

根據《紐約時報》報導，美國微軟全國廣播公司（MSNBC）女主播艾莉西亞（Alicia Menendez）2日主持新聞節目到尾聲時，她突然說「休息一下馬上回來，待會為您插播最新消息」，接著節目就進廣告。

廣告結束後回到新聞畫面，原本的艾莉西亞已經變成另位男主播，接著新聞播報的是「最新的法庭案件新聞，紐澤西州聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）面臨第2份更新起訴書中的新指控。」原來，這名政客正是艾莉西亞的親生父親，而她為了迴避尷尬，不得不交由代班主播播報。

梅南德茲是參議院中的資深重量級成員，曾任參議院外交委員會主席；不過，他被檢察官指控，涉及收受外國賄賂而遭到起訴，並在最新的起訴書中被指控。警方搜查梅南德茲住家時，就在多個信封內發現總數超過48萬美元（約台幣1500萬元）及來路不明的現金，並藏在衣服、壁櫥和保險箱，甚至還發現一些現金藏在印著梅南德茲名字的外套裡。

根據法新社報導，梅南德茲已面臨貪汙相關指控，包括密謀擔任埃及代理人、為開羅當局收受賄賂和以影響力圖利，但他面對指控則全盤否認。

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