快訊／東京澀谷車站「疑有人持刀揮舞」　地鐵2線一度停運

▲東京涉谷站疑似有人持刀。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
日本東京警方4日上午接獲報案，疑似在有人在澀谷站手持美工刀揮舞，大批警力前往現場搜索，導致地鐵東急東橫線、副都心線一度暫停行駛，所幸未發現可疑人士，目前地鐵已全面恢復運行。
【2024年01月04日 11時16分】東横線は、10時55分頃、渋谷駅での車内の安全確認により、運転を見合わせています。ご迷惑をおかけいたします。お詫び申し上げます。 https://t.co/PeFxD1dfs8— 東急線運行情報【公式】 (@tokyu_official) January 4, 2024
渋谷東横線のカッター通報、ガセなんじゃないか?無事出発。 pic.twitter.com/WVrCQDhSEK— 東雲 (@honaka2010) January 4, 2024
綜合日媒報導，東京警方接獲通報，在地鐵澀谷站疑似有人手持美工刀揮舞，大批警力隨即全副武裝趕往現場，並於當地時間4日上午10時55分封鎖澀谷站進行搜查，東急東橫線及東京地鐵副都心線全線暫時停運，但未發現可疑人士。
最新消息指出，東急東橫線及東京地鐵副都心線已於當地時間上午11時30分恢復運行。
【渋谷駅で事件 刃物振り回されたか】— 事件速報 (@tokyoaccident) January 4, 2024
ーー警察官が盾と刺股を装備し集結ーー
副都心線・東急東横線の渋谷駅において、何者かがカッターナイフを振り回したようです。さすまたを持った警察官らが安全確認を行なっていますが、当該人物は発見されていません。#運転見合わせ #遅延 #仕事始め pic.twitter.com/ICLeMINlv0
???? 緊急安全確認 ????— とれいんふぉ ALERT (@Trainfo_ALERT) January 4, 2024
渋谷駅で刃物を持った人がいるとの情報による緊急安全確認との情報
以下の路線でダイヤ乱れの可能性
東急東横線
東京メトロ副都心線
西武有楽町線
東武東上線
東急新横浜線
など pic.twitter.com/ckIJexC2KF
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