技職之光林姵宇擁10證照！勉技高生：「興趣＋努力」人生無限可能

▲林姵宇就讀能仁家商期間，利用課餘時間努力練習加強技能，最終拿到美髮證照。（技專校院招生總辦提供）

記者許敏溶／台北報導

從小就接觸美容的技高生林姵宇，在就讀美容美髮菁英班期間，靠著堅持與努力，累積十張美容相關證照，成為第十八屆技職之光的「證照達人」。已經推甄上長庚科大的她，仍持續朝醫美、時尚產業工作發展。她勉勵所有技職體系學生，「勤奮練習才是王道」。技高生只要堅持興趣加上努力不懈，人生就有無限可能。

技職之光被譽為技職校院的奧斯卡獎，對美容、美髮、美甲充滿興趣與熱情的林姵宇，就讀新北市私立能仁家商美容科時，獲得第十八屆技職之光，也是技術型高中組當中屈指可數的女性。

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林姵宇說明，自己對美容產業有興趣，源自於阿姨開設美容護膚中心，從小耳濡目染下接觸，加上國中進行職業試探，更確定自己要往這條路發展，因此進入能仁家商美容科的美容美髮菁英班就讀。在學三年考取十張證照，包括女子美髮、美容、美睫、新娘秘書造型師等證照，其中國際保健美甲師、國際噴槍彩繪師還是乙級證照。

林姵宇分享自己的考照秘訣，就是「堅持興趣加上持續努力」。以考取美髮證照為例，林姵宇說，在考照前一個月，放學後就會留在學校內加強練習，一周留校三到四天，每次約三到四小時，再加上導師指導以及同學們無私地分享技巧，順利考取證照。

看似過程很辛苦，但林姵宇認為，把考試、比賽融入日常生活當中，不覺得犧牲玩樂時間，只要對自己所學有興趣，再久再累的練習都不會覺得苦，反而是學以致用而樂在其中。除了證照，林姵宇高中期間也獲選為學校模範生，在校外參加亞洲盃新娘妝比賽獲得佳作。

▲林姵宇就讀能仁家商期間，利用課餘時間努力練習加強技能，累計拿到十張證照。（技專校院招生總辦提供）

靠著自我要求和證照加持，林姵宇推甄時順利進入長庚科技大學化妝品應用系。目前大一的她，未來想朝醫美或彩妝師發展，為了接觸更多元的時尚美妝領域，課餘時間就到彩妝品牌實習打工，提前熟悉未來就業市場和客戶需求。林姵宇設定目標，大學畢業前夕，要考取難度更高的乙級證照和美容顧問執照。

林姵宇的高中導師廖珮玲表示，未來就業市場需要的是專業兼跨域的「T型人才」，美容科課程即以符合「T型人才」為教育目標。廖珮玲說，美容科所學是從頭到腳的保養跟造型，有些技術在就讀大學時期，就能彈性利用課餘時間賺取津貼，例如時下流行的美甲、美睫，在台灣年產值推估逾10億元，因此在大學校園裡，一定能找到想被服務的同學，既可以賺取津貼又可以精熟技術，這就是林姵宇的機會。相信林姵宇在高中奠定的扎實基礎之上，也能在大學期間持續養成技術。