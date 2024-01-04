男開車被GPS導航到「黑幫交火現場」 　車子被連射16槍慘成蜂窩

▲男子聽信導航，意外碰到黑幫交火。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州男子克雷格(Craig Ricketts)聖誕節前，開車跨越國境預計從墨西哥返鄉探望兒子時，因為導航建議他改變路線，結果不小心開到兩邊黑幫正在火拼的現場，被狂開16槍。

68歲的克雷格上月24日在聖誕節前夕，預計開車前往亞利桑那州坦佩(Tempe)與兒子團聚，當他抵達美墨邊境時，發現他常去的盧克維爾檢查站(Lukeville)已經關閉，所以他根據導航的建議臨時改變路線，沒想到導航把他帶到當地最危險區域。

克雷格開到沙沙比邊境(Sasabe)時，意外闖進黑幫交火現場，至少16發子彈射進他的車，導致車身滿是彈孔，「我注意到的第一件事是我的左邊車窗被打破了，然後看到前方擋風玻璃也有彈孔，我的收音機也被子彈射壞」。

克雷格後來發現，他的手臂和腿也中彈，「子彈打到我手臂上時，感覺好像騎單車摔傷的感覺，另外一顆則是打中我左腳腳踝」。雖然聖誕節得在急診室度過，不過克雷格認為向他開槍的黑幫份子應該沒有惡意，自己只是在不湊巧的時間出現在不對的地方。

墨西哥索諾拉州(Sonora)檢察總長表示，這已是當地1個月內第2起美國人被攻擊事件，當地2號公路上月16日發生槍擊事件，造成一名美國居民死亡、2人受傷。