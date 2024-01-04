海保機長疑不知撞上日航！　事發第一時間只喊「機尾突然起火」

▲日本海上保安廳編號MA722的DHC-8飛機，在機場跑道與日航班機相撞後起火燒毀。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本航空JAL516航班2日降落於羽田機場，與海上保安廳的定翼機MA722相撞，導致定翼機上5人死亡。如今，海保機的39歲機長宮本元氣在事故當天接受調查人員問話的內容也被曝光，他曾表示「飛機尾部突然起火」。日媒稱，宮本元氣似乎在事發後第一時間並未意識到與客機相撞。

根據日本TBS電視台報導，相撞事故當天，日本海上保安廳與警視廳曾在宮本元氣被送醫前對他進行問話。日媒透過對調查人員的採訪中得知部分內容，宮本元氣表示「飛機的尾部突然起火了」。TBS報導稱，事故剛發生的時候，宮本機長似乎沒有意識到發生了碰撞。

另據朝日新聞指出，宮本元氣當下對調查人員表示「不知道」、「後面突然著火了」。他事發後在羽田航空基地用手機撥打了電話說，「飛機在跑道上爆炸，我已經逃脫，其他機組人員情況不明」。朝日新聞稱，宮本有可能不知道發生碰撞，警方將調查海保機出現在跑道上的原因。

海保機上除了宮本元氣之外，還有41歲副機長田原信幸、27歲通信士石田貴紀、39歲搜索雷達士帶刀航、47歲整備士宇野誠人，以及56歲整備士加藤重亮，但這5人都在事故中喪命。另據日本航空表示，日航客機共379人中有15人受傷，其中4人送醫。

TBS報導，日本警視廳已經以過失致死傷罪的嫌疑，在東京機場警察署成立搜查本部進行調查。自3日起，約有30名調查人員針對事故地點羽田機場「C跑道」與日航飛機進行現場勘查。警視廳也決定於4日針對海保機進行勘驗，並將透過詢問相關人員詳細調查事故原委。