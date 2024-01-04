跨年班機即將起飛　「空服員突然倒地」在驚嚇乘客面前死亡

▲空服員在飛機起飛時突然身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國航空(British Airways)跨年日一架從英國飛往香港的班機，飛機即將起飛時，一名52歲空服員突然倒在地板上，在乘客面前當場身亡，令機上乘客受到驚嚇，而這已是該航空公司第二起類似事件，上月23日一名空服員因為沒有前去上班，被發現陳屍在飯店房間內。

英國媒體報導，事件發生在上月31日跨年日當天，這架航班預計從倫敦希斯洛機場(Heathrow Airport)飛往香港，當時艙門已經鎖上，飛機即將起飛時，機上一名52歲男性空服員在廚房工作時突然倒地，機長緊急廣播，詢問機上乘客是否有醫護人員可以幫忙。

報導中指出，雖然機上一名有受過專業訓練的乘客立即給予急救，後來警方與醫護急救人員也趕到現場，然而該名空服員仍被宣告當場死亡。

不幸事件也發生在上月23日，英國航空公司另外一名52歲男性空服員因為沒有出現在預計從紐瓦克機場(Newark)預計飛往希斯洛機場的班機上，被同事發現陳屍在轉機的飯店房間中，該航班最後臨時取消。

英國航空聲明表示，「在這個困難的時刻，我們的心與所有同仁親友同在」。雖然航空公司沒有對外說明事件，不過有消息人士透露，2名死者之前都沒有健康問題，也都是有家室的男人，大家都對事件非常意外，「這對我們而言是最痛苦的假期」。