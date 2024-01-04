美國數個州議會大廈「接獲炸彈威脅」　警方疏散人員

▲美國數個州議會大廈3日收到炸彈威脅後疏散人員。（示意圖／路透）



文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國數個州議會大廈今天收到炸彈威脅後疏散人員，有一名官員表示，這項安全應變措施是由一封「群發電子郵件」觸發的。

法新社引述官員說法與當地媒體報導指出，康乃狄克州、喬治亞州、肯塔基州、密西根州、密西西比州、奧克拉荷馬州與蒙大拿州的州議會大廈在收到現在顯然是惡作劇的威脅後，警方疏散人員並搜查州議會大廈，但沒有發現爆裂物或威脅物品。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X上寫道：「雖然所有人都安全，但肯塔基州警要求每個人撤離州議會大廈，且正在調查州務卿辦公室收到的威脅。」

根據當地報紙「列星頓先驅領袖報」（Lexington Herald Leader）報導，肯塔基州州務卿發言人林斯楚（Michon Lindstrom）說，這起威脅是以「群發電子郵件」的形式寄給美國各地的多名州務卿。

這些電郵寫道：「我在你們州議會大廈內放置多個爆裂物。這些爆裂物藏在內部，幾個小時內就會引爆。我會確保你們所有人最後都被炸死。」

再過3天就是美國國會大廈暴動事件週年。2021年1月6日，前總統川普的支持者闖入國會大廈騷亂，試圖阻止國會認證拜登2020年勝選結果，但最後以失敗告終。

數個州的官員今天證實，他們的州議會大廈同樣遭到鎖定，包括密西根州在內。州警表示，為求謹慎，州議會大廈將關閉一整天。

選務官員史特林（Gabriel Sterling）在社群媒體X發文稱：「2024年伊始，喬治亞州州議會大廈就收到炸彈威脅。」他又說，警方不久後解除了警報。

針對有多個州議會大廈收到威脅，史特林說：「至於這件事是由誰發起，請大家不要驟下結論。2024年將有四處搗亂的人搬弄是非。他們想升高緊張局勢。別讓他們得逞。」

美國官員已警告，衝著公務人員的事件愈來愈多。司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）上月接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，「各領域公職人員收到的威脅愈來愈多，情況前所未見」。