日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」　乘客揭行李賠償金額

▲ 日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞，機體燒成焦黑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本航空JAL516班機2日在羽田機場與海上保安廳定翼機發生擦撞起火，367名乘客及12名機組員順利逃出。據稱日航將向每名乘客提供20萬日圓（約新台幣4.6萬元）慰問金及行李賠償金，但2隻乘客託運的寵物已證實未能救出，日航也對此致歉。

根據日媒FLASH，日航向該報證實，發生意外的JAL516航班上有2件乘客託運的寵物行李，「很遺憾寵物未能獲救，在此表示哀悼。我們抱持珍惜乘客『家人』的態度來照顧託運的寵物，對於此事造成的擔憂與不便，謹向乘客、其家屬及所有相關人員表示最深的歉意。」

寵物被視為託運行李運送，緊急狀況下人命優先，但日航強調，寵物運輸環境遵循獸醫等專家建議，貨艙內保持與客艙一樣的溫度、濕度，為安全運輸盡最大努力。

另一方面，日航在2日事發後已啟動對乘客的賠償程序，有乘客在社群平台透露，若行李全毀可得到20萬日圓補償。

日航針對賠償問題向《讀賣新聞》證實，每名乘客都會得到相應的補償，但不願透露具體金額。一名乘客則表示，日航稱會向每人提供10萬日圓慰問金及10萬日圓的託運行李賠償金。