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人妻被丈夫甩出水上摩托車　強力水錘撞下體「生殖器破裂」身亡

▲▼一對男女在紅海北端的蘇伊士灣騎乘水上摩托車。（圖／達志影像／美聯社）

▲女意外被丈夫甩下水上摩托車，生殖器破裂死亡。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯49歲女子艾琳娜(Elena Spiryakova)與52歲丈夫奧列格(Oleg)一同遊河時，不小心從對方駕駛的水上摩托車摔下來，下體受到強力水壓衝擊，導致生殖器破裂死亡，丈夫被控過失殺人罪。

這起不幸事件發生在去年7月4日，來自薩馬拉(Samara)的艾琳娜與丈夫一起在窩瓦河(Volga River)騎水上摩托車，沒想到丈夫加速轉彎時，意外把她整個人甩出座位，落水後下體嚴重受傷。

艾琳娜雖然被緊急送醫，仍於隔天被宣告不治身亡。本案近來進行調查，檢察官在報告中指出，艾琳娜落水時，奧列格剛好踩油門加速，落水的衝擊力導致「水錘效應」產生，才會造成生殖器破裂，最後依過失殺人罪將奧列格逮捕。

土耳其之前也曾發生水上摩托車事故，一名英國11歲男童去年8月與父親到土耳其遊玩，搭乘父親所駕駛的水上摩托車時，意外與另外一艘快艇相撞，當場身亡。

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