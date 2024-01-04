羽田機場日航爆炸！日本公佈「關鍵4分鐘」塔台對話　海保機指令曝

▲日本航空一架從北海道新千歲機場起飛的班機，2日下午降落羽田機場時發生擦撞起火。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

從北海道新千歲機場起飛的日本航空JAL516班機，2日下午降落在東京羽田機場C跑道時與日本海上保安廳定翼機MA722相撞，導致海保機5人死亡。事後，日本國土交通省正式對外公開塔台與各班機的通話記錄。

根據日媒《富士新聞網》，日本國土交通省昨（3）日下午公開羽田機場東京塔台與日本航空客機、海保機，以及其他準備起降飛機的通話記錄，當時通聯記錄雖然為英語，但日本官方在公開時將之翻譯成日語。

下午05時43分02秒

JAL516（日本航空事故班機）：東京塔台，JAL516，第18號。

東京塔台：JAL516，晚安。請持續進入跑道34R。風320度、7節。有起飛班機。

下午05時43分12秒

JAL516：持續進入跑道34R。

下午05時43分26秒

達美航空DAL276（起飛班機第2順位）：東京塔台，DAL276目前位於滑行道C。正在前往停止位置。

東京塔台：DAL276，這裡是東京塔台，晚安。請滑行至跑道停止位置C1。

達美航空DAL276：跑道停止位置C1，DAL276。

下午05時44分56秒

東京塔台：JAL516，跑道34R無降落障礙（即允許降落）。風310度、8節。

下午05時45分01秒

JAL516：跑道34R無降落障礙，JAL516。

下午05時45分11秒

JA722A（海上保安廳定翼機）：塔台，JA722A正在滑行道C上。

東京塔台：JA722A，這裡是東京塔台，晚安。1號（起飛順位）。請滑行至C5跑道停止位置。

下午05時45分19秒

JA722A（海上保安廳定翼機）：正前往跑道停止位置C5。1號（起飛順位）。謝謝。

下午05時45分40秒

JAL179（起飛班機第3順位）：東京塔台，JAL179，目前正滑行至跑道停止位置C1。

東京塔台：JAL179，東京塔台第3順位。請滑行至跑道停止位置C1。

JAL179（起飛班機第3順位）：滑行至跑道停止位置C1，起飛準備就緒。

下午05時45分56秒

JAL166（降落班機第2順位）：東京塔台，JAL166，第21號。

東京塔台：JAL166，這裡是東京塔台，晚安。第2順位，請持續進入跑道34R。風320度、8節。有起飛班機。請減速至160節。

下午05時46分06秒

JAL166：減速至160節，持續進入跑道34R。晚安。

下午05時47分23秒

東京塔台：JAL166，請減速至「最低進入速度」。

JAL166：JAL166。

下午05時47分27秒

（3秒無言）

據悉，先前有日本網友透過Live ATC（空中交通管制）收聽機場交通管制，對話內容顯示日本航空JAL516在跑道無出現任何障礙下獲准降落在跑道34R，而海上保安廳定翼機則被東京塔台指揮滑行至跑道C5停止位置等候。

不過從國土交通省公開的對話內容，可以發現海上保安廳定翼機有複唱東京塔台要求前往跑道C5停止位置的指令。另外，JAL166向東京塔台報告34R跑道起火。