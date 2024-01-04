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德智庫：台灣大選非統獨爭論　而是如何避免被中國「強迫」統一

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,中國國旗,五星旗,兩岸關係,兩岸,兵凶戰危。（圖／路透）

▲台海兩岸關係複雜，德國智庫發布報告指，台灣與中國問題不在於統一，而是如何避免被中國併吞或強迫統一。（圖／路透）

文／中央社柏林3日綜合外電報導

台灣下週就要舉行總統大選，德國智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」發布報告指出，台灣與中國的問題不在統一，而是被「強迫」統一。

德國智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）針對台灣2024年選舉，發布題為「問題不在統一，而是強迫統一」（The Issue is Not Unification, but Forced Unification）的報告。

這份報告是由台灣大學社會學博士候選人謝達文，以及德國諾曼基金會全球創新中心數位轉型專案專員賴郁棻共同撰寫。

報告指出：「對於台灣政黨，最大誤解之一是認為由於國民黨親中，因此它也支持統一；民進黨反中，所以它也支持獨立。這種看法從好的一面說，是一種過度簡化，從壞的一面來說，它是一種完全的曲解。」

報告提及，從台灣民主化開始，台灣人民就一直沒有人支持「併吞」（annexation），或是北京當局所稱的「統一」（re-unification）。

此外，報告還提到：「這解釋了為何馬英九－毫無疑問可謂是歷來最親中總統－也必須在任內重申他反對統一的立場，『不統、不獨、不武』是他的政治口號。」

謝達文在接受美國之音（VOA）採訪時表示，這次總統大選中關於中國議題的討論，並非統一或獨立的問題，而是如何避免被中國併吞或強迫統一，這就是這份報告的重點。

他指出：「絕大多數、9成以上選民在想的，不會是我想要統一，所以我要投給誰，不可能。想的事情會比較接近於：到底今天我這一票投下去，會不會增加我被統一，或是被併吞的風險。」

謝達文提及，對民進黨支持者來說，他們擔心的是，台灣好不容易才在經濟上逐漸與中國脫鉤，降低對中國的依賴，如果走回舊路線，是不是會增加被中國經濟脅迫的風險；而且在國際上承認一個中國前提、接受以所謂的「九二共識」作為談判前提，是不是對國際上援助台灣反而是不利的？

他還說，對國民黨支持者而言，他們對中國議題的考慮，就可能是擔憂民進黨因其意識形態而不願與中國對話，反而有可能導致發生戰爭的風險，因此國民黨高層人物，包括副主席夏立言和副總統候選人趙少康都要出來「消毒」，強調國民黨並沒有要和中國談統一的問題。

他還說，他與賴郁棻寫這篇報告的目的，最主要是想對國際受眾傳達兩個主要訊息，一是「統一這件事情在台灣是沒有市場的」，無論1月13日選舉結果如何，他都要提醒外國觀察者、外國媒體和分析人士，不能將選舉結果詮釋為是台灣人想要更親近中國，或更親近統一的路線，而認為自主獨立沒那麼重要。

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