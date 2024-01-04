展望2024美中關係　專家：台灣無論誰當選　就職之初都需格外警戒

▲展望美中關係發展，美國智庫專家認為，無論台灣2024年大選結果如何，各方都應謹慎行事。（圖／路透）

文／中央社

展望2024年美中關係發展，美國智庫中國事務專家甘思德指出，最迫切的是必須盡一切努力避免台海與南海緊張局勢升級與衝突。不論台灣選舉結果為何，各方都需謹慎行事，就職之初，也需格外警戒。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問暨中國商務與經濟董事項目主任甘思德（Scott Kennedy）今天在官網發表文章展望2024年美中關係。

他表示，美中處於所謂「無衝突競爭」（competition without conflict）的新常態，並不意味將回到交往時代，但美中在減少包括徹底脫鉤與軍事衝突在內的最嚴重負面風險的努力值得讚揚。

分析美中2024年發展，甘思德指出，最為迫切的是須盡一切努力避免台海與南海緊張局勢升高與衝突發生。不論台灣大選結果如何，各方都應謹慎行事，5月就職以及剛就任前幾個月，都需格外保持警戒。菲律賓的情況也同樣複雜，面對北京日益挑釁的舉措，應找到緩和中菲在仁愛暗沙周遭的緊張局勢。

甘思德指出，隨著新對話管道建立，美中雙方須在貿易、科技、人工智慧、氣候、安全等議題推動全方位協商。鑒於之前缺乏溝通，對話本身就極具價值，之後雙方可合理期待完善各工作組議程，並逐步從磋商轉向取得實質性成果的談判。

甘思德表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府擴大、深化與歐洲和亞洲盟友在中國政策的磋商與協調也很重要。去風險的普遍共識是需要有一系列部門實施經濟安全、與數位經濟相關的規則、履行最新聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）承諾，以及重振世界貿易組織（WTO）以防止全球貿易體系崩潰。

甘思德認為，拜登政府必須採取措施使中國政策的各個要素制度化，這將有助於取得可衡量進展，並使美中關係較少出現波動，也不易受到北京、其他國家或自身國內觀點抨擊。