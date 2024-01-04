強震重創日本能登半島！　災區房屋倒塌、道路寸斷畫面曝光

▲日本石川縣能登地區在強震後地面出現嚴重破裂。（圖／CFP）



文／中央社記者戴雅真七尾市3日專電

日本石川縣元旦發生7級強震，輪島市、珠洲市、七尾市等地受到重創，許多地區交通中斷。中央社記者實地走訪當地，可見多處道路隆起或從中斷裂，有房屋完全倒塌，傾斜的電線桿、破碎的磚牆更是隨處可見。

▲▼日本石川縣能登地區在強震後地面出現嚴重破裂。（圖／CFP）



從金澤市前往七尾市的路上，處處都有因為地震隆起的柏油路面，雖然有些裂縫被倒入砂石，採取了應急措施，汽車行駛時仍得小心再小心。有時得抓準角度，才能從兩個三角錐之間通過，幾乎得花上兩倍時間才能抵達目的地。有時行駛到半路，才發現被放上「此路封閉」的告示。

▲▼日本石川縣能登地區在強震後許多房屋倒塌。（圖／CFP）



行駛途中，路上可見運送物資的自衛隊車輛，直升機也時常從頭上飛過，車輛時不時就需要讓道給救護車。越靠近受災區，路旁加油站越可見到排隊車潮。有些民眾因為害怕餘震睡在車上，汽油成為搶購的必需品。

由於七尾市並未斷電，許多民眾仍選擇待在家中，或是待在停放在家門外的汽車上。七尾市役所內堆放許多物資，等待整理後發放給民眾。

七尾市3日下午開始降雨，氣溫也驟降，難以想像若沒有禦寒衣物或毛毯、暖爐，在災區的民眾要如何度過夜晚。由於餘震不斷，警報聲也時不時響起，令人再度繃緊神經。

▲▼日本石川縣能登地區在強震後許多房屋倒塌、路面破裂。（圖／CFP）

