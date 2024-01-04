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日本北九州「魚町銀天街」狂燒13小時！　今凌晨撲滅暫無死傷

記者張方瑀／綜合報導

日本福岡縣北九州市知名商店街「魚町銀天街」3日下午發生火警，由於店家密集，火勢迅速蔓延至多棟建築物，消防人員至4日凌晨4時才將大火完全撲滅，延燒13小時，所幸未造成人員傷亡，但商家損失慘重。

根據共同社、NHK報導，警消3日下午3時10分左右接獲多起通報稱，位於北九州市JR小倉站附近的「魚町銀天街」發生火災，然而當消防人員抵達現場時，大火已迅速蔓延。由於事發現場商店密集，儘管在發生4個半小時後已阻止火勢蔓延，但仍持續燃燒13小時至4日凌晨4時才完全撲滅。

警方指出，目前沒有收到任何人員傷亡的消息，但現階段仍與消防人員合作進入火場，確認是否有來不及逃生的民眾，此外魚町銀天街周圍有多棟建築物被燒毀，商家損失慘重，之後將進一步調查確認起火原因，初步研判火舌從魚町銀天街的「鳥町食堂街」附近竄出。

魚町銀天街創立於1951年，是日本史上第一個拱廊式商店街，歷史悠久，且距離失火現場約400公尺左右的地方，還有一處被稱為「北九州市民廚房」的旦過市場。不過，該處在去年4月和8月就曾發生過2次火災，導致多間店鋪被燒毀。

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