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女子滿臉紅疹竟是刷具惹的禍！　醫生：沒定期清洗比馬桶座還髒

女子滿臉紅疹竟是化妝刷惹的禍！　醫生示警：刷具沒定期清洗比馬桶座還髒

▲醫生提醒，刷具若沒定期清洗，恐怕比馬桶座還髒。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有名30歲的英國女子因面部紅疹嚴重，所以趕緊找全科醫生就醫，醫生隨後開了類固醇、抗真菌藥物、抗生素、痤瘡膏給女子，但卻毫無效果，隨後女子轉往皮膚科醫生，經檢查，竟發現問題出在骯髒的化妝刷上，醫生也提醒，刷具若沒定期清洗，恐怕比馬桶座還髒。

據線上郵件（MailOnline）報導，英國醫生梅澤爾（Sermed Mezher）於日前在個人YouTube頻道@DrSermedMezher分享令他難忘的個案，他說有名30歲的女性患者由於面部紅疹嚴重，所以去看了全科醫生，醫生看完診後，開給女子類固醇、抗真菌藥物、抗生素、痤瘡膏等，但卻沒有起到任何效果，於是女子隨後被送至皮膚科，梅澤爾說，當女子去找梅澤爾時，梅澤爾起初仍不知道具體如何治療，所以拿了一個採檢棒，將採樣送到實驗室。

女子滿臉紅疹竟是化妝刷惹的禍！　醫生示警：刷具沒定期清洗比馬桶座還髒

▲梅澤爾分享令他難忘的個案。（圖／YouTube　@DrSermedMezher）

結果發現女子臉上的細菌通常只影響免疫功能低下的人，例如愛滋病毒感染者，或是接受過化療的人，稱為假單胞菌，令人震驚的是，細菌的來源竟是女子的化妝刷。 對此，梅澤爾表示，「化妝刷的細菌恐比馬桶座還多」。

2023年美妝公司Beauty Pie對1千多人進行的調查顯示，有45%的人從未清洗過粉底刷，另有超過一半的人從未清洗過美妝蛋。

對此，索爾福德大學（University of Salford）微生物學家拉蒂默博士（Dr Joe Latimer）表示，「我們的皮膚是一個生態系統，有無數細菌、真菌和病毒共同生活，大多數時候我們的皮膚保持著這些細菌物種的平衡，細菌也有助於保持皮膚健康，並保護我們受感染，但如果數量過多，最終則可能會出現痤瘡、異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎或傷口感染等問題。」

所以若未徹底消毒，連續使用後，油脂和污垢都會積聚在刷子和皮膚上，引發感染和痤瘡，因此，定期清潔化妝工具十分重要，且必須將刷具存放在良好乾燥的地方，因為細菌喜歡溫暖和潮濕的環境。

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