童年被猴子扶養長大　女泰山與女兒「搬回叢林」離奇身世曝光

▲英國婦人瑪莉娜聲稱自己幼年被綁架遺棄森林，被猴子養大。（翻攝X@skiiagainnnn、@the_realcomfyyy）



圖文／鏡週刊

73歲的英國婦人瑪莉娜（Marina Chapman）聲稱自己幼年時被綁架，遺棄在叢林中自生自滅，是由猴子撫養長大。傳奇的經歷後來寫成書出版，卻被外界質疑真實性。但是她的女兒始終堅信母親講述的是事實，甚至自己也身體力行選擇在叢林內生活。

瑪莉娜曾經出書分享自身經歷，她自述4歲時自己被人摀嘴綁架後，丟到叢林內，幸好她遇到一群白面卷尾猴，她開始模仿猴群的生活方式，學猴群挑選堅果或漿果果腹，尋找水坑喝水，甚至最後她也學習用四肢行走，融入猴群生活。

經過約5年的時間，她遇上了獵人，本以為可以得救，卻沒想到被獵人轉賣到庫庫塔（Cucuta）的一家妓院，落入另一個火坑。但由於她的野生行為而被趕了出去，在街頭漂泊一段時間後，最終找到了女傭的工作維生。瑪莉娜後來跟隨服侍的家庭移居到英國，結識了她的丈夫，兩人婚後育有兩個女兒喬安娜、凡妮莎。

凡妮莎表示，媽媽非常熱愛大自然，經常模仿猴子的聲音，甚至會常猴子一樣爬樹。儘管公眾質疑瑪莉娜經歷的真實性，可是凡妮莎仍然堅信母親的經歷，她強調如果這只是虛構的故事，瑪莉娜的血液中不可能檢測到叢林特有的疾病。

凡妮莎也與母親一樣喜愛大自然，她曾與朋友造訪哥倫比亞的叢林小鎮明卡（Minca），由於新冠疫情的封城，凡妮莎被迫留在這裡。原本的購屋計畫也泡湯，使得她開始思考等到60歲時想要生活在哪裡，最終她決定選擇定居明卡，並花3年的時間打造自己的家，效法母親在叢林生活，但目前的她不用靠堅果為生，還有網路可以用。

一開始，瑪莉娜對女兒不明智的決定感到非常擔心，因為在她的心中，哥倫比亞並不是一個安全宜居的地方。然而，凡妮莎卻認為明卡給了她一種歸屬感，對離開都市後的生活充滿熱愛。這讓瑪麗娜不僅消除了對女兒的擔憂，甚至感到為她驕傲。

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