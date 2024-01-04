海保機長「違反指令」闖跑道　日航駕駛艙3人：降落前完全沒看到

▲日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本航空客機2日在羽田機場與海上保安廳定翼機發生擦撞，造成海保廳5名成員死亡，而日航乘客則全數平安逃生。國土交通省3日公布的羽田塔台通聯紀錄顯示，當時管制員向海保機長說「請滑行到C5跑道停止位置」，結果機長回報正在前往跑道停止位置後，卻立刻與正在降落的日航客機發生擦撞，而3名日航機師接受詢問時表示，在進入跑道的過程中，沒有看到海上保安廳的飛機。

根據時事通訊、NHK報導，日本國土交通省3日公布塔台通聯記錄指出，是39歲的海保機機長宮本元氣未遵從指令，才會導致兩機擦撞。通聯記錄顯示，日航機師在2日下午5時43分從塔台獲得降落到34R跑道上的指示，日航在下午5時45分01秒時回報34R跑道無障礙，接著就是塔台與海保機的通話。

海保機在下午5時45分11秒向塔台回報「JA722A，在滑行道C」，塔台接著回覆「1號，請滑行到C5跑道停止位置」，海保機在下午5時45分19秒回報正前往C5跑道的停止位置。接著，塔台就與海保機失去聯繫，國土交通省指出，管制員的指令適當，「沒有允許海保機進入跑道。」

日本航空3名機師也在公司接受詢問，而3人皆表示在進入跑道的過程中，沒有看到海上保安廳的飛機，因此當時並沒有考慮重新降落；但有其中一名機師表示，「在發生碰撞前的一瞬間，似乎有看到什麼。」

海保機機長宮本現在仍因有大面積燒傷在醫院接受治療，但已經脫離險境，警方也承諾將在其情況好轉後進行詢問。國家運輸安全委員會也派出6名航空事故調查官前往現場調查，東京警視廳3日也在東京機場暑成立搜查本部，出動70名警力以業務過失致死傷嫌疑展開調查。