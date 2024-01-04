日7.6強震「黃金72小時」快沒了！　石川縣增至73死

▲日本石川縣7.6強震。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

日本石川縣能登地區元旦當天發生規模7.6地震，截至周三（3日）全日，石川縣全縣因地震罹難統計人數上升至73人，距離「72小時黃金救援時間」結束時間所剩無幾，災區各地加緊搜救。重災區輪島市、珠洲市、能登町等地多棟房屋倒塌，情況混亂至今無法掌握整體災損。

▲消防直升機、消防人員、自衛隊、救難直升機投入救災。（圖／達志影像／美聯社）



NHK報導，石川縣截至3日下午6時，累計罹難人數上升至73死，輪島市39死、珠洲市23死、七尾市5死、穴水町、能登町各2死、羽咋市、滋賀町各1死。此次地震死亡人數是日本自1995年阪神大地震以來，死亡人數第3多，超過2016年熊本地震的50死。

▲圖為石川縣輪島市災區空拍照。（圖／路透）



此外，石川縣各地仍有多人失蹤，救難人員仍在進行搜救，目前縣內約3.3萬人疏散；另有323人輕重傷。石川縣政府指出，由於道路塌陷、斷裂等因素造成中斷，導致珠洲市、七尾市、穴水町、能登町總計約750人處於孤立狀態。

石川縣當局指出，目前該縣共計有183棟房屋紀錄全部或部分損毀，另一方面，整體情況尚不清楚。目前記錄的有金澤市4棟全毀、七尾市102棟全毀、羽咋市15棟全毀、志賀町8棟全毀等。