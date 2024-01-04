美國情報解密　哈瑪斯利用醫院指揮部隊藏匿人質

▲以軍在希法醫院（Al-Shifa Hospital）發現一個地下通道開口。（圖／路透）

文／中央社

一名美國官員今天引用解密的美國情報說，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織曾利用加薩希法醫院（Al Shifa Hospital）指揮部隊並關押人質，但在以色列軍隊進入醫院前已大致撤離。

路透社報導，這名不願透露姓名的美國官員說，哈瑪斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）都利用希法醫院院區來指揮部隊和以色列作戰。

美國情報機構沒有透露他們做出評估所依據的證據。這名官員說，美國已獨立證實這項訊息。

以色列也表示，它在加薩戰爭初期占領的希法醫院先前被哈瑪斯利用。以色列軍隊於2023年11月進入希法醫院。

以色列針對希法醫院的攻擊，引發全球憂心平民和住院病患的命運。

These findings prove that the Hamas terrorist organization used the Shifa Hospital complex on the day of the October 7 Massacre as terrorist infrastructure. 2/2 pic.twitter.com/2UzlpKrNnv — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023

世界衛生組織（WHO）上個月將加薩希法醫院的急診室描述為面臨了一場「血洗」。

這名美國官員說，美國政府認為，哈瑪斯利用希法醫院院區其下方的場所指揮和控制作戰行動、儲存武器並關押人質。

根據這名美國官員，美國情報機構獲得的訊息顯示，哈瑪斯武裝分子在以色列行動之前幾天大致已經撤離，並在離開時摧毀文件和電子設備。

紐約時報（The New York Times）最先報導這項美國情報評估。評估的機密版本已送交美國國會議員。

以色列戰車11月中向加薩市（Gaza City）希法醫院推進，當時一些病患仍在醫院內。以色列說，哈瑪斯武裝分子利用希法醫院下方的隧道作為總部，將病患充當人肉盾牌。哈瑪斯否認這樣的說法。

紐約時報報導，以色列的評估至少部分正確，一些人質被關押在希法醫院院區內或下方，但隨着哈瑪斯撤離，這些人質顯然已被轉移至他處。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）去年11月說：「我們有自己的情報，讓我們相信哈瑪斯正利用希法醫院作為指揮和控制中心，而且很可能也將其作為一個儲存設施。」華盛頓當時尚未解密美國情報來源。

根據以色列統計，哈瑪斯去年10月7日對以色列的襲擊造成1200人死亡。根據加薩衛生官員說法，以色列隨後對哈瑪斯統治的加薩發動襲擊，迄今已造成2萬2000多人死亡。