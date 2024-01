美國情報解密　哈瑪斯利用醫院指揮部隊藏匿人質

▲以軍在希法醫院(Al-Shifa Hospital)發現一個地下通道開口。(圖/路透)

文/中央社

一名美國官員今天引用解密的美國情報說,巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織曾利用加薩希法醫院(Al Shifa Hospital)指揮部隊並關押人質,但在以色列軍隊進入醫院前已大致撤離。

路透社報導,這名不願透露姓名的美國官員說,哈瑪斯(Hamas)和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(Palestinian Islamic Jihad)都利用希法醫院院區來指揮部隊和以色列作戰。

美國情報機構沒有透露他們做出評估所依據的證據。這名官員說,美國已獨立證實這項訊息。

以色列也表示,它在加薩戰爭初期占領的希法醫院先前被哈瑪斯利用。以色列軍隊於2023年11月進入希法醫院。

以色列針對希法醫院的攻擊,引發全球憂心平民和住院病患的命運。

These findings prove that the Hamas terrorist organization used the Shifa Hospital complex on the day of the October 7 Massacre as terrorist infrastructure. 2/2 pic.twitter.com/2UzlpKrNnv