　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國情報解密　哈瑪斯利用醫院指揮部隊藏匿人質

▲以軍在希法醫院（Al-Shifa Hospital）發現一個地下通道開口。（圖／路透）

▲以軍在希法醫院（Al-Shifa Hospital）發現一個地下通道開口。（圖／路透）

文／中央社

一名美國官員今天引用解密的美國情報說，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織曾利用加薩希法醫院（Al Shifa Hospital）指揮部隊並關押人質，但在以色列軍隊進入醫院前已大致撤離。

路透社報導，這名不願透露姓名的美國官員說，哈瑪斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）都利用希法醫院院區來指揮部隊和以色列作戰。

美國情報機構沒有透露他們做出評估所依據的證據。這名官員說，美國已獨立證實這項訊息。

以色列也表示，它在加薩戰爭初期占領的希法醫院先前被哈瑪斯利用。以色列軍隊於2023年11月進入希法醫院。

以色列針對希法醫院的攻擊，引發全球憂心平民和住院病患的命運。

世界衛生組織（WHO）上個月將加薩希法醫院的急診室描述為面臨了一場「血洗」。

這名美國官員說，美國政府認為，哈瑪斯利用希法醫院院區其下方的場所指揮和控制作戰行動、儲存武器並關押人質。

根據這名美國官員，美國情報機構獲得的訊息顯示，哈瑪斯武裝分子在以色列行動之前幾天大致已經撤離，並在離開時摧毀文件和電子設備。

紐約時報（The New York Times）最先報導這項美國情報評估。評估的機密版本已送交美國國會議員。

以色列戰車11月中向加薩市（Gaza City）希法醫院推進，當時一些病患仍在醫院內。以色列說，哈瑪斯武裝分子利用希法醫院下方的隧道作為總部，將病患充當人肉盾牌。哈瑪斯否認這樣的說法。

紐約時報報導，以色列的評估至少部分正確，一些人質被關押在希法醫院院區內或下方，但隨着哈瑪斯撤離，這些人質顯然已被轉移至他處。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）去年11月說：「我們有自己的情報，讓我們相信哈瑪斯正利用希法醫院作為指揮和控制中心，而且很可能也將其作為一個儲存設施。」華盛頓當時尚未解密美國情報來源。

根據以色列統計，哈瑪斯去年10月7日對以色列的襲擊造成1200人死亡。根據加薩衛生官員說法，以色列隨後對哈瑪斯統治的加薩發動襲擊，迄今已造成2萬2000多人死亡。

ET快訊
今晨8.1℃！13縣市低溫特報　雨區擴大時間曝
伊朗追悼前指揮官活動「連環爆炸103死」　全國哀悼一天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中東緊張局勢加劇　國際油價漲逾3%

美國情報解密　哈瑪斯利用醫院指揮部隊藏匿人質

Fed今年可能降息！美股收黑284點　台積電ADR跌1.34%

歐洲多國傳天災　-43°C低溫冰凍北歐、洪災侵襲西歐

20多歲日女秋葉原電車「持刀刺人」4傷　目擊者看車廂內血跡嚇傻

歐盟制裁俄羅斯最大鑽石生產商　砍克里姆林宮金脈

伊朗追悼前指揮官活動「連環爆炸103死」　全國哀悼一天

新加坡貓派福音！　國宅養毛孩「禁貓不禁狗」法令將廢止

哈瑪斯副領導人遇襲身亡　以色列加強轟炸加薩

伊朗追悼活動「連環爆炸」73死170傷　官媒稱恐怖攻擊

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

日本 #羽田機場 日航整架飛機起火燃燒！

下班沒回家…另一半聽手機鈴聲找人！驚見兩裝潢工躺掀床內死亡

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

日本2天479↑起餘震！　衛星對照前後畫面曝...

中東緊張局勢加劇　國際油價漲逾3%

美國情報解密　哈瑪斯利用醫院指揮部隊藏匿人質

Fed今年可能降息！美股收黑284點　台積電ADR跌1.34%

歐洲多國傳天災　-43°C低溫冰凍北歐、洪災侵襲西歐

20多歲日女秋葉原電車「持刀刺人」4傷　目擊者看車廂內血跡嚇傻

歐盟制裁俄羅斯最大鑽石生產商　砍克里姆林宮金脈

伊朗追悼前指揮官活動「連環爆炸103死」　全國哀悼一天

新加坡貓派福音！　國宅養毛孩「禁貓不禁狗」法令將廢止

哈瑪斯副領導人遇襲身亡　以色列加強轟炸加薩

伊朗追悼活動「連環爆炸」73死170傷　官媒稱恐怖攻擊

釣客魚竿誤觸高壓電「瞬間炸成火球」　全身冒煙倒地

作家H「就結束吧」！　求婚陳珮甄1個月疑鬧翻：她太好了，我配不上

警方介入調查！郝劭文8歲女「讀名校遭霸凌」　官方：嚴格依法處置

女神議員劃人行道「遭情勒」　女醫：告訴大家妳害我退休

營養師曝冬天更好瘦！6種「燃脂營養素」＋助燃4秘訣快記好

超狂「選舉公報」盤點！AV男優火鍋不加芋頭　他花20萬求婚

中東緊張局勢加劇　國際油價漲逾3%

「天真女孩兒」驗孕卻拿出一杯大便　苦主曝光！

美國情報解密　哈瑪斯利用醫院指揮部隊藏匿人質

《單身即地獄3》女成員私服超撩男！金奎利貴氣甜辣風、柳詩恩神似Jennie

南非美人魚裙被珊瑚卡住　表演者神速「斷尾自救」

國際熱門新聞

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

日航證實：開始支付賠償金！

女看男友手機　發現「AI換臉」深偽她妹裸照

日航全員奇蹟脫困　38年前空難成救命關鍵

即／日本北九州市商店街「大規模起火」！

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

20多歲日女「持刀刺人」4傷　目擊者看血跡嚇傻

伊朗追悼活動連環爆73死　官媒：恐怖攻擊

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

新加坡貓派福音　國宅禁貓令將廢止

哈瑪斯二號人物遇襲亡　以色列加強轟加薩

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

伊朗悼念活動連環爆炸103死　全國哀悼一天

日強震後衛星對比照曝光　大片房屋淪廢墟

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯二號人物遇襲亡　以色列加強轟加薩

哈瑪斯二號人物遇襲亡　以色列加強轟加薩

以哈開戰將滿3個月，戰火甚至延燒至鄰國黎巴嫩，在傳出哈瑪斯二號人物艾魯里身亡後，以色列今天加大力道轟炸加薩走廊，並告誡加薩北部一處難民營的平民撤離。

紐約跨年夜驚傳恐攻！　男滿載油罐開車撞人群釀3死5傷

紐約跨年夜驚傳恐攻！　男滿載油罐開車撞人群釀3死5傷

以色列軍方：今年戰爭將持續一整年

以色列軍方：今年戰爭將持續一整年

10歲兒證明「我爸有槍」　竟開槍爆頭斃了同齡孩童

10歲兒證明「我爸有槍」　竟開槍爆頭斃了同齡孩童

傳以色列無人機空襲黎巴嫩　哈瑪斯再一高官亡

傳以色列無人機空襲黎巴嫩　哈瑪斯再一高官亡

關鍵字：

美國哈瑪斯以色列以哈衝突醫院

讀者迴響

熱門新聞

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

日航證實：開始支付賠償金！

麥當勞雞塊成分變了！磷酸鹽換天然澱粉

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

政府發錢了！最高可領「1.9萬元」

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

新北男不爽鄰居竟開槍　2人受傷送醫

外國人來台12年待到上癮　想在這住一輩子

亡妻遺產過戶給新歡！他暴力逼上床：做愛換房

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面