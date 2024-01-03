新加坡貓派福音！　國宅養毛孩「禁貓不禁狗」法令將廢止

▲貓派福音！新加坡國宅將廢止34年禁貓令。（示意圖／資料照）

文／中央社

新加坡政府蓋的公寓（組屋）禁止養貓，以守法自豪的星國公民桑妮卻偷偷在家養了愛貓「月餅」3年，幸好新加坡計劃今年廢止這條34年的法令，屆時桑妮就不用擔心被罰錢和月餅的處境。

路透社報導，絕大多數新加坡人住在組屋裡，但在家違規養貓，可處4000新加坡元（約新台幣9萬3360元）的罰款，貓咪也可能被逐出家門。

現年30歲、從事行銷工作的桑妮（Sunny）擔心貓被帶走而不願公開姓氏。她說：「貓比狗安靜多了，如果可以養狗，我不懂為什麼貓不行。」

新加坡這項禁貓令只適用於建屋發展局（HDB）發展的組屋內，但360萬新加坡人當中，8成都住在這種公寓大樓。

無數愛貓族私下早就在養貓，當局也很少執行規定，不過禁令還是讓貓奴們難做事，因為嚴格來說組屋裡不應有貓，像月餅這樣的寵物沒有資格保寵物險。

提倡廢除禁令的新加坡國會議員黃國光（Louis Ng）說，這項規定有時會變成鄰居吵架的把柄，「貓咪很多時候會捲入左鄰右舍的紛爭，鄰居會說『喔你有養貓，我要去檢舉』」。

新加坡的建屋發展局計畫始於1960年，符合資格的公民可以低於市場的價格購買政府興建的組屋，每戶皆為99年的租賃權，這讓新加坡住宅自有率在全球名列前茅，但居民得遵守許多限制和規定。

在1989年國會修訂住宅法令前，組屋曾經可以養貓。建屋發展局網站上列舉的禁貓理由為，貓咪「在組屋內難以控制…牠們會掉毛、在公共區域大小便和叫春，可能造成鄰居不便」。

目前還不清楚是什麼讓新加坡政府改變心意，但轉捩點似乎是2022年一份正式調查，其結果顯示，10名受訪者中有9人同意貓咪適合當寵物，包括養在組屋內。

新加坡當局正在諮詢民眾對「擬議貓隻管理框架」的意見，預計2024年內會實施這項框架。

新加坡對養狗並無類似禁令，但每戶只限養一隻寵物狗，而且還限品種和體型，例如可以養迷你貴賓犬，不能養黃金獵犬等。

市場調查研究公司「歐睿國際」（Euromonitor International）在一份貓飼料公司展望報告中估計，目前新加坡約有9萬4000隻貓和11萬3000隻狗。歐睿國際預測，新加坡養貓人數將大幅增加。